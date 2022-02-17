«Зенит» - «Бетис» 2:3

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17 февраля 2022, 23:42 Борис Омельченко,

В европейский футбол наконец-то возвращаются еврокубки. Сегодня, 17 февраля на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках первого стыкового матча Лиги Европы примет испанский «Бетис» из Севильи. Арбитр поединка Бенуа Бастьен (Метц, Франция).

Все футбольные обозреватели и журналисты говорят и пишут одно: «Зенит» только выходит из отпуска - это может стать большой проблемой. Функциональное состояние команды далеко от идеала, а с «Бетисом» придется пахать все 90 минут. Сами же испанцы сейчас в огне - в Ла Лиге все получается - третья строчка и 54,17% побед в сезоне. «Что касается акцентов при подготовке к команде такого уровня нужно учитывать все - и оборону, и атаку, и стандарты, и переходные фазы, - сказал Семак. - В этом сезоне «Бетис» на слуху, забивает очень много, прекрасные исполнители в линии атаки. Неслучайно команда находится в тройке [в чемпионате], демонстрируя при этом очень хорошую, качественную игру. Можно похвалить команду и главного тренера за этот сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя, оценить то, на каком уровне мы находимся сейчас. - Он грустно добавил. - Ловрен не готов, Нуралы Алип не заявлен на Лигу Европы — у нас не было возможности его заявить. Крицюк начал, наконец, заниматься на поле. С остальными игроками проблем нет», - цитирует наставника пресс-служба клуба. «Бетис», конечно, хорош, но игра покажет - насколько.

А игра уже началась, и Ракицкий длинным диагональным забросом попытался вывести Малкома на ворота, но испанцы быстро адаптировались и провели ответную позиционную атаку. Первый удар по нашим воротам, очень не точно. Хоакин отпасовал поперечно на партнёра, стрельнувшего выше створа. Вендел не накрыл эту передачу. Испанцы сделали заявку на открытую игру. Пока идет борьба за центр поля и Ракиций уже на 7 мин. получает желтую карточку. На 8 мин. испанцы используют стандарт и открывают счет. 0:1: Гидо Родригес открыл счёт. "Отличное" начало для «Зенита», ничего не скажешь. Хоакин Санчес подал с правого полуфланга после розыгрыша штрафного к дальней штанге, и Гидо Родригес, выигравший верх у Ракицкого, послал мяч в ближний угол. Как только зенитовцы получат мяч, испанцы жестко атакуют и создают давление, у наших ребят много потерь мяча и даже с большим трудом они выходят из своей штрафной. Зенитовские защитники катают мяч и не особо рвутся начинать полноценную атаку. Только попытались питерцы перейти на чужую половину, как сразу случилась потеря мяча. Такими темпами «Зениту» не отыграться. Семак нервничает на бровке - не нравится ему, что обычно игра проходит вдали от штрафной «Бетиса». И правильно, что не нравится. На 18 мин. испанцы увеличивают счет: 0:2. Виллиан Жозе делает положение питерцев весьма тревожным.

Потеря «Зенита» в центре поля, контратака «Бетиса» по центру и завершающий низовой удар Жозе Виллиана почти с линии штрафной в левый нижний угол. Чистяков попытался помешать сопернику пробить, но не сумел.



На 25 мин. зенитовцы забивают, надеюсь пока только первый ответный гол: 1:2 - Артем Дзюба! Ничего особенного, но зато эффективно! Всё началось с отбора Вендела, а закончилось подачей справа Караваева и разящим ударом головой Дзюбы на дальней штанге. На 29 мин. счет становится равным 2:2 - Фелипе Малком! Вот это да! Вендел, получив пас от Сантоса, покатил мяч по левому полуфлангу на ход Малкому, и тот низом с острого угла поразил дальний! «Зенит» полностью в игре! Всё, оказывается, «Зенит» может, надо только захотеть и поверить в себя. Питерцы быстро восстановили статус-кво и теперь имеют право перевести дух, но расслабляться нельзя ни в коем случае. «Зенит» уже не вжимается назад так, как на первых минутах. Малком навесил с левого края на Дзюбу, и Артём пальнул головой лишь чуть выше перекладины! Рикошет был, так что ожидается угловой. На 41 мин. испанцы увеличивают счет до 2:3 - Андрес Гуардадо. Ну что такое, ну как так? Кержаков отдал короткий пас Ракицкому, тот пропустил мяч, и пришёл снаряд к игрокам «Бетиса». Гуардадо оказался с глазу на глаз с Кержаковым и обводящим ударом переиграл вратаря питерцев. После такого матча «Зенит» точно, наверное, решит не продлевать контракт с Ракицким. Явно не в своей тарелке опытный украинский защитник. На этом этот безумный тайм завершился. Свисток на перерыв. Никаких добавленных минут. Первый тайм получился весёлым. У обеих команд было по 3 голевых момента, только «Бетис» реализовал 3, а «Зенит» - 2. Надеемся, что второй тайм окажется для российской команды куда более удачным, а пока отдыхаем.

Второй тайм начался с атаки испанцев, но питерцы перехватили мяч и организовали свою позиционную атаку. Замены у «Зенита» в перерыве: Мостовой и Круговой выходят на поле. Они сыграют вместо Ракицкого и Караваева. Зенитовцы пасуются в середине поля. Резко вперёд не идут, хотят сделать всё выверено. Заметно упали скорости атак, много передач и позиционной игры, без обострения. Выход из обороны у питерцев пока не налажен, особенно без Ракицкого, который славится точными длинными передачами. Но если бы Ракицкий не был заменён, это было бы очень рискованно в плане обороны. Дзюба выскочил один на один после классной комбинации с участием бразильцев и Мостового, но Артём пробил низом левее створа, и было положение "вне игры". «Бетис» сильно вперёд не лезет и тылы не оголяет. Разумно. Спасать «Зенит» от поражения вышел новобранец команды Юри Алберто, дебютирующий в официальном матче. Он заменил Клаудиньо. Алберто сместился с левого края к центру и покатил на Малкома. Тот, в свою очередь, продлил на правый край вратарской, откуда Кузяев запулил мяч в перекладину. Такие забивать надо! Замена у «Зенита»: Сергеев дебютирует за питерцев в официальном матче, появляясь вместо Дзюбы. «Зенит» вроде как старается, но этого пока что оказывается недостаточно: счёт не сравнивается, моменты создаются, но реализация страдает. Мостовой сделал кросс с левого фланга, но никто из зенитовцев не смог откликнуться на него ударом. Малком задержал мяч и застопорил атаку «Зенита», после чего хозяева допустили грубую потерю в центре поля. Гости убежали в контратаку, и Тельо простил питерцев, не попав в ближний угол со своего левого полуфланга. Сергеев а-ля Дзюба скинул мяч в чужой штрафной для Алберто, а тот не смог нормально пробить в противоборстве с Пессельей! Первый матч завершен. Итог этой игры поставил вопрос - миссия невыполнима? Решение в ответном матче, который пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск.