Определилась лучшая команда среди молодых футболистов Южного Урала

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8 февраля 2022, 07:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

В Челябинске завершился турнир на Кубок заслуженного работника физической культуры Михаила Шафигулина. Традиционно соревнования проходят в преддверии нового сезона.

На главный приз претендовали 3 команды: «Челябинск-М», сборная Челябинской области и «Торпедо» (Миасс). К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в состав участников. В турнире не смог принять участие коллектив из Свердловской области. Тем не менее, главную задачу соревнований — дать возможность молодым футболистам проявить себя — удалось выполнить, считает председатель Федерации футбола Челябинской области Олег Люкшин.

По итогам футбольных сражений Кубок Шафигулина в этом году завоевало «Торпедо». В последний игровой день миассцы со счетом 4:0 одержали победу над сборной области. Лучшим вратарем турнира признан Александр Могильный (сборная области); лучшим защитником – игрок «Торпедо» Евгений Лопатько; лучшим полузащитником — Илья Шукшин (Челябинск-М»); лучшим форвардом — его партнер по команде Илья Малышев; лучшим бомбардиром — Сергей Чистяков («Торпедо»).

Добавим, что организаторами турнира стали Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск».

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