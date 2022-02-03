Календарь игр в 2022 году (продолжение чемпионата РПЛ, ближайшие три тура)

В Лиге Европы: 17 февраля "Зенит" - "Бетис" (Испания) 20:45
24 февраля "Бетис" - "Зенит" 22:45
26 февраля
16:30 Сочи - Арсенал
19:00 Спартак - ЦСКА
27 февраля
17:00 Краснодар - Локомотив
28 февраля
19:00 Зенит - Рубин
05 марта
19:00 ЦСКА - Нижний Новгород
06 марта
16:30 Зенит - Уфа
19:00 Динамо - Спартак
07 марта
16:30 Ростов - Сочи
12 марта
16:30 Арсенал - Динамо
19:00 Локоматив - ЦСКА
13 марта
16:30 Крылья Советов - Зенит
19:00 Спартак - Краснодар
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