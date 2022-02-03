Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

Календарь игр в 2022 году (продолжение чемпионата РПЛ, ближайшие три тура)

, 21:13 ,

Календарь игр в 2022 году (продолжение чемпионата РПЛ, ближайшие три тура)
Фото: premierliga.ru

В Лиге Европы: 17 февраля "Зенит" - "Бетис" (Испания) 20:45

                              24 февраля "Бетис" - "Зенит" 22:45

26 февраля

16:30 Сочи - Арсенал

19:00 Спартак - ЦСКА

27 февраля

17:00 Краснодар - Локомотив

28 февраля

19:00 Зенит - Рубин

05 марта

19:00 ЦСКА - Нижний Новгород

06 марта

16:30 Зенит - Уфа

19:00 Динамо - Спартак

07 марта

16:30 Ростов - Сочи

12 марта

16:30 Арсенал - Динамо

19:00 Локоматив - ЦСКА

13 марта

16:30 Крылья Советов - Зенит

19:00 Спартак - Краснодар

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Борис Джонсон пообещал, что санкции против России введутся «автоматически» и без дискуссий в случае ее «вторжения» на Украину

Борис Джонсон пообещал, что санкции против России введутся «автоматически» и без дискуссий в случае ее «вторжения» на Украину

Пакет санкций, подготовленный Великобританией на случай «вторжения» России на Украину, будет введен без дополнительных обсуждений, по сути, «автоматически», если нападение начнется, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество