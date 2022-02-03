Календарь игр в 2022 году (продолжение чемпионата РПЛ, ближайшие три тура)

В Лиге Европы: 17 февраля "Зенит" - "Бетис" (Испания) 20:45



24 февраля "Бетис" - "Зенит" 22:45



26 февраля



16:30 Сочи - Арсенал



19:00 Спартак - ЦСКА



27 февраля



17:00 Краснодар - Локомотив



28 февраля



19:00 Зенит - Рубин



05 марта



19:00 ЦСКА - Нижний Новгород



06 марта



16:30 Зенит - Уфа



19:00 Динамо - Спартак



07 марта



16:30 Ростов - Сочи



12 марта



16:30 Арсенал - Динамо



19:00 Локоматив - ЦСКА



13 марта



16:30 Крылья Советов - Зенит



19:00 Спартак - Краснодар

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