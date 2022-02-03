«Зенит» — «Мидтьюлланд» 1:0

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3 февраля 2022, 21:00 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 03 февраля 2022 года на турнире Atlantic Cup в рамках подготовки к сезону состоялась товарищеская встреча команд «Зенит» (Россия) и «Мидтьюлланд» (Дания).

Состав «Зенита»: Одоевский, Сутормин, Чистяков, Алип, Сантос, Оздоев, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Дзюба. Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Ловрен, Адамов, Ерохин, Алберто.



Игра началась, Мостовой продвинулся вперёд по левому флангу и заработал штрафной. Зенитовцы высоко обороняются и не дают простора датчанам. Новобранец "Зенита" Юри Альберто попал в запас команды Семака - наверное, мы увидим его на поле во втором тайме. Сантос закинул на Дзюбу, который находился метрах в 10 от чужой штрафной, и Артём не смог грамотно обработать мяч. Искусственный офсайд создали питерцы игроку соперника. Хег рукой отмахнулся от Оздоева, и вышли врачи на поле. Пока идет жесткая борьба. У зенитовцев мало подходов к воротам датчан. Низкий темп у игры, и зенитовцы явно не проявляют себя так, как могут. Клаудиньо издали пробил в сторону левого угла - после небольшого рикошета мяч перекочевал в руки Олафссону. Мы знаем, что Клаудиньо может бить гораздо лучше. Игрок датского клуба грубо толкнул Клаудиньо в шею. Сутормин покатил справа на ближнюю штангу, откуда Мостовой пробил снова несильно - Олафссон забрал мяч. Внесём этот момент в категорию опасных. Многообещающую контратаку проводили питерцы, однако проникающий пас был обрезан защитой противника. Дзюба с левого фланга вырезал дуговой низовой пас в центр на Мостового, но всё же не придал мячу нужную подкрутку. Клаудиньо пробовал сделать доставку слева на Дзюбу и пульнул мяч в защитника оппонирующей команды. Опасно было у ворот питерцев! Систо со штрафного навесил к вратарской, Алип не уследил за оппонентом, и тот с лёта запустил мяч над перекладиной.



На 40 мин. после подачи углового счет становиться 1:0! Нуралы Алип со второго этажа замкнул в правый угол подачу корнера с левого фланга. Кладиньо со штрафного несильно послал снаряд в стенку, и после рикошета мяч пришёл в руки Олафссона. После подачи корнера "Митьюлланда" Святченко уложил на газон Дугласа Сантоса. Свисток на перерыв. "Зенит" ведёт со счётом 1:0 благодаря голу находящегося в стане питерцев на просмотре казахстанского защитника Нуралы Алипа.



Во 2-ом тайме первый удар по мячу сделал Альберто, он вышел во втором тайме вместе с Ерохиным, Адамовым и Ловреном. Получилась бразильская тройка нападения: Клаудиньо, Альберто и Малком. Зенитовцы стали ещё выше встречать датчан. Деляр Кузяев впечатляет своим умением забегать между линиями датчан. «Мидтьюлланд» поддавливает зенитовцев. Повезло, что мяч в штрафной зенитовцев попал в руку игроку соперника. Замены у датчан перевернули ход игры. Они хороши в передачах под давлением и быстро переходят в атаку. Давненько уже не наблюдалось интересных атак в исполнении "сине-бело-голубых". Андреасен получил поперечный пас на левом полуфланге и направил мяч выше перекладины. На сей раз проникающий пас Малкома на Альберто достиг адресата - тот выстрелил в ближний (правый) угол, и Олафссон перевёл мяч на угловой. Прострел совершившего проход по правому флангу Кузяева не дошёл до Алберто - защитник датской команды в подкате отправил мяч на угловой, который, как оказалось позже, не таил в себе опасности. На этом матч завершился скромной победой "Зенита" 1:0. Пищу для не самых радостных размышлений Семака он оставит. Мы не увидели наигранных комбинаций, дальних ударов, как и раньше не отработаны стандартные положения. Не увидели мы и динамичных открываний, доминирования у ворот соперника, много брака в передачах и потерь мяча под давлением соперника. Еще две игры у наших ребят, но Семак хочет проводить их в закрытом режиме, в Португалию уже просочились наблюдатели из испанского "Бетиса".

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