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Пять бразильцев вместо пяти аргентинцев

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Пять бразильцев вместо пяти аргентинцев

Если все сложится и предложение «Зенита» по нападающему 20-летнему форварду Юри Альберто из бразильского клуба «Интернасьонал» состоится, а руководство клуба и Альберто согласились, то в питерском клубе будет южно-американский вариант.

Команда из Порту–Аллегри рассчитывает получить за нападающего 20 млн евро, сообщает бразильское издание Globo Esporte. Теперь всё зависит от условий перехода иранского форварда Сердара Азмуна в «Байер». Всё решится на следующей неделе. В прессе уже сообщалось, что «Зенит» заключил соглашение с бразильским нападающим на срок в 5 лет. В таком варианте Альберто будет пятым бразильцем в составе питерцев, где уже играют защитник Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Малком и Клаудиньо.

Юри Альберто перешел в «Интернасьональ» летом 2020-го, за это время провел 84 матча за бразильских «красно-белых», успел забить 29 голов и отдал 7 результативных передач. «Станет ли он хорошим подспорьем в атаке «Зенита» тому же Клаудиньо? И не расстроит ли планы руководства «Зенита» давняя примета, что несколько бразильцев в одной иностранной команде – это уже «банда»?» - пишет газета «День за Днём. Уже скоро увидим, если состоится эта селекция.

("АН" - по материалам пресс-службы «Зенита»).

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