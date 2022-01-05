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Кто сколько стоит: шесть игроков «Зенита» вошли в десятку самых дорогих футболистов РПЛ

, 15:09

Кто сколько стоит: шесть игроков «Зенита» вошли в десятку самых дорогих футболистов РПЛ
Сердар Азмун. Фото: fc-zenit.ru

Портал Transfermarkt оценил стоимость всех игроков чемпионата России по футболу. В десятке самых дорогих футболистов РПЛ оказались сразу шесть представителей ФК «Зенит».

1.    Сердар Азмун («Зенит») - 25 млн евро

2.    Малком («Зенит») - 22 млн евро

3.    Вильмар Барриос («Зенит») - 20 млн евро

4.    Вендел («Зенит») - 19 млн евро

5.    Джон Кордоба («Краснодар») - 17 млн евро

6.    Дуглас Сантос («Зенит») - 16 млн евро

7.    Клаудиньо («Зенит») - 16 млн евро

8.    Матвей Сафонов («Краснодар») - 16 млн евро

9.    Хвича Кварацхелия («Рубин») - 16 млн евро

10.  Марио Фернандес (ЦСКА) - 14 млн евро

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