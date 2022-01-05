Кто сколько стоит: шесть игроков «Зенита» вошли в десятку самых дорогих футболистов РПЛ

Портал Transfermarkt оценил стоимость всех игроков чемпионата России по футболу. В десятке самых дорогих футболистов РПЛ оказались сразу шесть представителей ФК «Зенит».



1. Сердар Азмун («Зенит») - 25 млн евро



2. Малком («Зенит») - 22 млн евро



3. Вильмар Барриос («Зенит») - 20 млн евро



4. Вендел («Зенит») - 19 млн евро



5. Джон Кордоба («Краснодар») - 17 млн евро



6. Дуглас Сантос («Зенит») - 16 млн евро



7. Клаудиньо («Зенит») - 16 млн евро



8. Матвей Сафонов («Краснодар») - 16 млн евро



9. Хвича Кварацхелия («Рубин») - 16 млн евро



10. Марио Фернандес (ЦСКА) - 14 млн евро





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