Кто сколько стоит: шесть игроков «Зенита» вошли в десятку самых дорогих футболистов РПЛ
5 января 2022, 15:09
Портал Transfermarkt оценил стоимость всех игроков чемпионата России по футболу. В десятке самых дорогих футболистов РПЛ оказались сразу шесть представителей ФК «Зенит».
1. Сердар Азмун («Зенит») - 25 млн евро
2. Малком («Зенит») - 22 млн евро
3. Вильмар Барриос («Зенит») - 20 млн евро
4. Вендел («Зенит») - 19 млн евро
5. Джон Кордоба («Краснодар») - 17 млн евро
6. Дуглас Сантос («Зенит») - 16 млн евро
7. Клаудиньо («Зенит») - 16 млн евро
8. Матвей Сафонов («Краснодар») - 16 млн евро
9. Хвича Кварацхелия («Рубин») - 16 млн евро
10. Марио Фернандес (ЦСКА) - 14 млн евро
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