Российский футбол могут подвергнуть новым реформам

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4 января 2022, 20:36 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В минувшем году российский футбол охватили реформаторские настроения. Пока все это на уровне проектов и разговоров, но возможны и радикальные перемены.



В 2021 году в целом ничего необычного не произошло. «Зенит» остается лидером российского чемпионата, но невнятно выглядит на европейской арене. «Спартак» продолжает лихорадить на всех уровнях, но он умеет удивлять и в двух матчах побеждает «Наполи». «Локомотив» пытается доказать, что может быть успешным, но выглядит это неубедительно. ЦСКА затевает очередную реконструкцию, сопровождающуюся потерей позиций. «Динамо» временами показывает свежесть игры, но перспективы итогового результата неясны. Тем временем Россия падает в таблице коэффициентов УЕФА и уже находится в подвале первой десятки.



В сборной России произошла смена тренера. Вместо одного наставника со спартаковским бэкграундом, пришел другой, но без усов. Перспективы главной команды страны остаются туманными. Даже если в марте российская сборная вдруг отобьется от поляков, а затем от шведов или чехов, то на катарский чемпионат она прибудет середнячком.



По-настоящему радикальных идей для реформы российского футбола за всю его историю было совсем немного. Самая запомнившаяся из них, когда систему «весна—осень» перевели на «осень—весна» - по сути, сделав первый круг — вторым, а второй — первым. В остальном все ограничивалось ужесточением правил лицензирования клубов, не избавляющим от банкротств прямо по ходу сезона, судейством и вечным лимитом на легионеров.



В 2021 году мы увидели нечто новенькое. Летом российский футбол призвали к «переосмыслению подходов к развитию» на правительственном совещании под председательством куратора отрасли — вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. И на нем прозвучали слова о «перегретости рынка», «завышенных зарплатах», «неэффективных вложениях». Затем Российский футбольный союз (РФС) представил программу реформ, которую разрабатывал совместно с голландской компанией Hypercube.



Такая программа тянет на радикальные перемены: среди вариантов — те, в которых в чемпионат добавляется целый этап исключительно для сильнейших клубов, практически play-off, среди выводов есть вывод о нецелесообразности лимита на легионеров, священного для российского спорта. Затем сообщается, что президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Олег Матыцин обсуждают внедрение «потолка зарплат» — ключевого механизма американских спортивных лиг: его уже опробовали в КХЛ, но ввести потолок и в футболе до сих пор считалось невозможным.



Тем временем ведущие клубы протестуют против того, чтобы по традиции медиаправа Российской премьер-лиги (РПЛ) без борьбы и по-тихому отдали «Матч ТВ». Тендера не будет, зато будет существенное увеличение стоимости телеконтракта, спровоцированное конкуренцией и призывами ее учитывать.



Пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, предпочитающий поиску смелых и неудобных решений компромиссные варианты. На его должность назначен Ашот Хачатурянц, похожий на человека, открытого к смелым решениям. И вновь зазвучали слова о реформах, о новом формате и о либерализации лимита на легионеров.





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