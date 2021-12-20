Стали известны соперники «Зенита» на январском сборе в Дубае

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20 декабря 2021, 17:53 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» проведет товарищеские матчи с болгарским «Ботевым» и словацкой «Жилиной» в ходе январского сбора в Дубае, сообщается в Twitter футбольного клуба.



«Зенит» отправится в Дубай 13 января и будет тренироваться в ОАЭ до 25 января. Матч с «Ботевым» состоится 22 января, игра с «Жилиной» - 25 января.



«Ботев» после 19 туров занимает четвертое место в чемпионате Болгарии.



«Жилина» - семикратный чемпион Словакии. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице после 18 туров.



В общем, обе команды – крепкие середняки, что и требуется для втягивающего режима учебно-тренировочного сбора.



Второй сбор состоится в португальском Лагуше, где «Зенит» сыграет в турнире с участием нескольких европейских команд.



В первом официальном матче после зимней паузы «Зенит» 17 февраля сыграет дома с испанским «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.



17 февраля. Лига Европы. Первый раунд плей-офф. «Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания). Санкт-Петербург. «Газпром Арена». Начало в 20.45.



Ответный матч – 24 февраля.



("АН" по материалам пресс-клуба «Зенит»).

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