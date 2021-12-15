Футболисты РПЛ ушли в отпуск

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15 декабря 2021, 12:49 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Планируется, что 13 января 2022 года зенитовцы отправятся в Дубай на первые зимние «Газпром» — тренировочные сборы.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в ОАЭ до 25 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут опубликованы дополнительно.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведет в феврале на «Газпром Арене» против испанского «Бетиса» в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы УЕФА. По итогам жеребьевки петербуржцы встретятся с «Бетисом». Матч на «Газпром Арене» состоится 17 февраля и начнется в 20:45 по петербургскому времени. Игра в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» пройдет 24 февраля и начнется в 23:00. «Зенит» и «Бетис» никогда прежде не встречались в официальных матчах. Единственная товарищеская игра состоялась в феврале 2015 года в Севилье, когда сине-бело-голубые победили со счетом 3:0 благодаря дублю Халка и мячу Александра Рязанцева.

С 15 января до 15 февраля откроется трансферное окно, по переходу игроков в различные клубы, превентивно этот процесс идет давно, но официально вся документация оформляется в период трансферного окна.



Тренерский штаб национальной команды определил список футболистов, которые могут быть приглашены на подготовку к играм против Кипра и Хорватии.



В него вошли семь игроков «Зенита»: защитники Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

Сборная России сыграет в ноябре решающие матчи квалификации ЧМ-2022 — против Кипра (11 ноября, 20:00, «Газпром Арена») и Хорватии (14 ноября, 17:00, Сплит).



Окончательный список будет объявлен 1 ноября.



Обо всех новостях буду информировать.

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