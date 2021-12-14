Фанаты «Бетиса» забросали футбольное поле мягкими игрушками

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14 декабря 2021, 17:39 Источник: sports.ru

Фото: sports.ru

Последний домашний матч испанского «Бетиса» в 2021 году завершился победой команды над «Севильей» - 4:0. В перерыве этого матча футбольные фанаты забросали поле мягкими игрушками.



Такая милейшая акция уже стала для «Бетиса» традицией. Клуб ежегодно просит фанатов на домашнюю игру перед Рождеством приносить игрушки, чтобы затем раздать их в детские дома и малоимущим семьям.





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