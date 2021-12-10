Сегодня отмечается Всемирный день футбола

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10 декабря 2021, 09:17 Наталья Полянская

Каждый год 10 декабря футболисты и их многочисленные поклонники празднуют Всемирный день футбола.

Этот вид спорта прочно вошел в нашу жизнь и стал для множества людей хобби, развлечением и даже стилем жизни. Решение отмечать праздник дня футбола приняла ООН, выбрав дату 10 декабря. Международная организация учла тягу к этой игре во всех странах мира, считая, что она смогла отразить и объединить национальные характеры различных народов, обладающих собственным стилем, особенностями игры. В этот день все спортсмены и фанаты объединяются в честь праздника, выражая свою любовь к великой игре.

Одна из старейших записей исторических событий, которая велась летописцами династии Хань Древнего Китая. Первая из них упоминает о зарождении игры Цу Чю. Перевод названия звучит как «толкать ногой». Упоминаемый факт официально признала ФИФА. Китайские воины поддерживали себя в хорошей физической форме, развлекаясь указанными играми. Этот спорт упоминался и другими народами. Так, история Японии описывала его еще 1400 лет назад. Римляне и древние греки знали футбол почти 2500 лет назад, который назывался «битвой за мяч». Некоторые считают, что тогда игроки применяли боевое искусство.

Постепенно игра распространилась по всем странам мира и международный день футбола начал свою историю. Поначалу играли только любители. Официально, как профессиональный вид спорта, игра стала существовать только с 1885 года. Хотя международные матчи проводились раньше, здесь участвовали английские, шотландские, ирландские команды, представители Уэльса.

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