«Зенит» сумел вернуться в игру с «Ростовом» 2:2

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3 декабря 2021, 21:18 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 3 декабря 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». Арбитр матча Алексей Матюнин (Россия).

Зенитовцы в прошлом туре обыграли ЦСКА со счетом 2:0. У «Зенита» 4 победы в 5 последних играх в РПЛ с разницей мячей 18-3. Подопечные Сергея Семака остаются лидерами турнирной таблицы. На своем поле «Зенит» в этом розыгрыше РПЛ победил в 7 из 8 встреч. При этом в 3 последних домашних поединках в чемпионате питерцы выигрывали с разницей как минимум в 3 гола. «Ростов» уступил в прошлом туре «Ахмату» со счетом 0:2 и прервал свою серию без поражений в РПЛ из 4 игр (2 победы, 2 ничьи). Также «Ростов» впервые проиграл под руководством Виталия Кафанова в чемпионате. В гостях команда не выиграла в 5 из 6 предыдущих матчей в РПЛ (2 ничьи, 4 поражения). При этом пропускал «Ростов» в каждом выездном поединке в этом розыгрыше Премьер-лиги. Забивала же команда в 88% гостевых поединков в этом сезоне РПЛ. У «Зенита» на его домашнем стадионе в чемпионате «Ростов» не выиграл ни разу с ноября 2013 года (2 ничьи, 5 поражений).



Прозвучал стартовый свисток, поехали. Забросил в штрафную соперника с центра поля Глебов на Комличенко, но тому добраться до мяча не позволил Ракицкий. Прорвался по левому флангу Дуглас и прострелил в штрафную, но на выходе перехватил этот пас Песьяков. В ворота «Зенита» арбитр назначил пенальти за снос игрока в штрафной Чистяковым. Ростовчяне открыли счет — 0:1: Дмитрий Полоз! Уверенно исполнил пенальти Полоз, отправив сферу точно в верхний левый от себя угол. Угадал направление полета мяча Кержаков, но не смог до него дотянуться. Убежал по флангу от соперника Кузяев и навесил на дальнюю штангу, но здесь Дзюба не дотянулся до мяча головой. Сместился с фланга к линии чужой штрафной Малком и пробил по воротам, но мяч угодил в спину защитнику. С угла поля навесил Ракицкий на дальнюю штангу, где пробил головой Чистяков, но мяч полетел мимо ворот.



На 25 мин. ростовчане увеличивают счет - 0:2: Николай Комличенко! Ворвался в штрафную соперника Комличенко после заброса от Глебова, оттолкнул корпусом Ракицкого и эффектным ударом, перебросив Кержакова, отправил снаряд точно под перекладину. Слишком активно оспаривал решение арбитра Ракицкий, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.



На 31 мин. зенитовцы отквитали один мяч - 1:2: Клаудиньо! Отличным пасом Ракицкий нашел в штрафной соперника Кузяева, который головой сбросил на линию штрафной. Здесь с лету пробил Клаудиньо, мяч по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку. С угла поля навесил Ракицкий на ближнюю штангу, но здесь мяч в центр поля вынес спокойно Терентьев. Мягко забросил Малком в штрафную соперника на Дзюбу, который убрал корпусом Терентьева, но вовремя вернулся в оборону Осипенко и вынес мяч в подкате. Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей.



Стартовала вторая половина поединка. Двойная замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Ерохина и Малкома на второй тайм вышли Азмун и Барриос. Сместился с левого фланга к центру штрафной Кузяев и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило. Зацепился за мяч в чужой штрафной Дзюба после заброса от Вендела, но пробил он крайне неудачно и не попал в створ. Красиво пяткой отдавал пас Клаудиньо с фланга в штрафную на Кузяева, но того опередил Терентьев и вынес сферу на угловой. Пробивал головой на дальнюю штангу Дзюба после навеса со штрафного от Ракицкого, но мяч полетел мимо ворот. Рассматривается вопрос пенальти в ворота «Ростова» и пробивает его Клаудиньо. Счет становится - 2:2: уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар Клаудиньо, отправив сферу точно в нижний левый от себя угол, а Песьяков не смог выручить. Выиграл верх чужой штрафной Дзюба и головой скинул на Дзюбу, но удар последнего накрыл в подкате Байрамян. Тяжелейший матч для «Зенита» закончился ничьей 2:2. Зенитовцы набирают только одно очко и теперь у них 37 очков.

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