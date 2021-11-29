«Арсенал» крупно переиграл «Локомотив» 3:1

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29 ноября 2021, 21:37 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 29 ноября 2021 г. на стадионе Арсенал (Тула, Россия) состоялась встреча 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом». Арбитр поединка Владимир Москалев (Россия).

Туляки закончили первый круг чемпионата на 14-м месте в турнирной таблице. Отметим, что у «Арсенала» после 15 туров худшая оборона в Премьер-лиге – 31 пропущенный мяч. Команда не выиграла в 4 предыдущих матчах в РПЛ (1 ничья, 3 поражения). А в прошлом туре «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Динамо» (1:5). Дома же команда не проиграла в 6 из 8 матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги (2 победы, 4 ничьи). Кроме того, «Арсенал» победил «Локомотив» в 3 из 4 предыдущих очных поединков на своем поле в РПЛ. «Локомотив» закончил первый круг в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице. Отметим, что в 4 предыдущих сезонах в Премьер-лиге «Локомотив» занимал по итогу место в четверке сильнейших. «Локомотив» в прошлом туре прервал свою беспроигрышную серию из 4 матчей в Премьер-лиге (2 победы, 2 ничьи), уступив «Ахмату» со счетом 1:2. При этом команда остается единственной в этом сезоне РПЛ без поражений на выезде (2 победы, 6 ничьих). Также «Локомотив» обыграл «Арсенал» в 3 предыдущих очных поединках в Премьер-лиге.



Владимир Москалев даёт свисток, и поединок начинается. Хозяева начали с центра поля и попробовали провести атаку правым флангом, но безуспешно, лишь аут смогли заработать.



Бека выполнил пас пяткой на правый край штрафной на Смолова, который проиграл борьбу Соколу, закрывшему мяч при помощи корпуса. Лисакович исполнил корнер с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, но футболисты "Арсенала" справились, выбив игровой снаряд через центр. Хлусевич выходит на свидание с Худяковым и забивает, но судьи отменяют взятие ворот, так как Даниил попал в офсайд. Но также стоит отметить великолепную проникающую передачу Аяза Гулиева - по центру, разрезав защитную линию "Локомотива".

На 17 мин. игроки «Арсенала» открывают счет — 1:0: Хлусевич! Кингс Кангва выполняет классный пас верхом на правый край штрафной, где избавляется от опеки Даниил Хлусевич, сближается с воротами и стреляет в левый угол. Виталий Лисакович выполнил подачу со штрафного с правого фланга, но слишком сильно поднял мяч, в результате чего предмет раздора отправился на левый фланг, а потом ушёл в аут. Пока очень организованно действуют хозяева в обороне, да ещё и о контратаках не забывают, одну из которых уже воплотили в гол. Хлусевич выполнил прострел в центр с правого фланга, Марков принимает мяч на линии штрафной, раскачивает соперника и пробивает в левый угол - Худяков справляется, переводя мяч за лицевую линию. Корнер в исполнении хозяев опасным не получился - "железнодорожники" сняли верх, после чего приступили к розыгрышу очередного позиционного наступления. Максим Петров завершил атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, после которого мяч пролетел над перекладиной. Давно не видели мы Эванса Кангва, который решил исправиться, выполнив подачу с левого фланга, но получилось слишком высоко, и мяч отправился за лицевую линию.



На 40 мин. «Арсенал» увеличивает счет — 2:0: Марков! Братья Кангва разыграли корнер на левом фланге, после чего Кингс выполнил подачу на линию вратарской, откуда ударом головой мяч на перекладину отправил Евгений Марков. После второго забитого гола "Арсенал" стал использовать высокий прессинг, да и более настроен на атакующую работу. "Локомотив" же продолжает владеть мячом, но без опасных моментов. Свисток Владимира Москалёва завершает первый тайм, отправляя команды в раздевалки. Пока впереди "Арсенал" - 2:0. Время второго тайма в Туле. В перерыве в составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Серкейры Мурило вышел Кастро Пабло. Мацей Рыбус грубо встретил Даниила Хлусевича на левом фланге, пойдя прямой ногой - без жёлтой карточки не остался. А Хлусевич получает медицинскую помощь. Артём Сокол выиграл позицию после подачи с угла поля и нанёс удар, сильно подняв мяч - Даниил Худяков справился, зафиксировав игровой снаряд.



На 58 мин. туляки доводят счет до — 3:0: Марков! Смольников выполнил передачу на Хлусевича по правому флангу, подняв мяч над соперником, после чего Даниил прострелил в центр штрафной, откуда результативный удар в касание в левый угол нанёс Евгений Марков, оформив дубль. У «Локо» игровой почерк сбился, кроссы с флангов в штрафную проваливаются, игроки плохо открываются для приема мяча. Статистику ударов по воротам нам показали: всего 9-3, в створ 6-0. Пока без работы Антон Коченков, если не считать фланговые навесы. Хлусевич совершил рывок по центру, откликнувшись на передачу из глубины, вышел 1 на 1 с Худяковым и не переиграл Даниила, пробив низом.



На 92 мин. «железнодорожники» забили мяч престижа — 3:1: Пабло! Нет, всё-таки удар в створ у гостей будет - Пабло выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил в левый угол после кросса с углового с правого фланга. Матч завершен «Локомотив» остался при своих 25 очках на 4 месте.

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