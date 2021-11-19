Вратарь футбольной женской сборной Ирана может оказаться мужчиной

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19 ноября 2021, 13:22 Источник: sports.ru

Вратарь Зохре Коудаи. Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Голкипера женской сборной Ирана Зохре Коудаи подозревают в том, что она - мужчина. В матче с Иорданией вратарь вытащила два пенальти, и после этого разразился громкий гендерный скандал. Иордания попросила Коудаи пройти медицинский тест по определению пола и пригрозила обратиться в ФИФА.



Дело в том, что Зохре действительно имеет внешние признаки мужчины. Иран же попадает в гендерный скандал уже не в первый раз.



В 2014-м четыре игрока оказались мужчинами. В следующем году в сборной обнаружили уже восемь мужчин, они не успели сделать операцию по смене пола. Федерацию футбола Ирана тогда оштрафовали, а провинившихся игроков пожизненно отстранили от женского футбола.



Теперь же Зохре Коудаи получила поддержку во всем мире, и для сборной Ирана на этот раз всё может закончиться благополучно.



«Мне очевидно, что это все делается из-за обидного поражения. Мы доверяем Зохре. Наш персонал постоянно обследует гормоны каждого игрока сборной, чтобы избежать подобных проблем. С нашей стороны мы предоставим все необходимые документы, которые пожелает Азиатская конфедерация футбола», – заявила тренер женской сборной Ирана Марьям Ирандост.





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