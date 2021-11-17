Футболисты «Челябинска» по итогам осеннего сезона заняли «серебряное» место

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17 ноября 2021, 13:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

В турнире первенства ФНЛ началась зимняя пауза. Игры возобновятся весной.

14 ноября клуб «Челябинск» провел последний матч в рамках осенней части чемпионата. По итогам календарного сезона футболисты занимают вторую строчку турнирной таблицы 4-й группы. Челябинцам удалось сыграть лучше, чем более статусные и богатые команды.

Начало турнира для южноуральцев было фееричным: учитывая результаты прошлого футбольного сезона, челябинский клуб установил всероссийский рекорд, одержав 16 побед подряд. В этом сезоне за «Челябинск» играет молодая команда, по больше части, это воспитанники региональных спортшкол. Большой вклад в формирование коллектива и успехов команды вносит тренерский штаб под руководством Михаила Сальникова.

Теперь спортсменов ждет зимняя пауза, турнир возобновится весной. Какими будут успехи команды дальше, пока сказать сложно, ведь соседи по группе не скрывают своих амбициозных планов. Однако игроки и тренеры «Челябинска» не намерены сбавлять обороты, тем более, что их тепло поддерживают болельщики.

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