Эриксен планирует вернуться к тренировкам в 2022 году без кардиостимулятора

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17 ноября 2021, 11:06

С момента сердечного приступа у датского футболиста Кристиана Эриксена на Евро прошло уже несколько месяцев. По информации La Gazzetta dello Sport, спортсмен намерен закончить реабилитацию и в новом году приступить к тренировкам.



Врачам до сих пор не известны причины остановки работы сердца игрока. В комитете Федерации футбола Италии сообщили, что выход футболиста с кардиовертер-дефибриллятором исключён. На поле он сможет выйти только в том случае, если устройство будет удалено.



Клуб «Интернационал» не исключает вариант «продажи» высокооплачиваемого атакующего полузащитника. Если Эриксен и вернётся в большой футбол, то уже не в составе «Интера». Его уже пригласил Нидерландский футбольный клуб «Аякс», но для этого спортсмену придётся значительно урезать гонорар. Сейчас Кристиан живёт в Дании с семьёй, проходит лечение, занимается небольшими тренировками. Недавно он побывал в Италии, встретился с тренером и игроками своей команды.



Кристиан общается с людьми, у которых также в сердце вставлен дефибриллятор. Он поддерживает их, помогает реабилитироваться. В августе футболист пообщался с девочкой Эви, которая страдает таким же заболеванием. Она и её мама получили от спортсмена серьёзную поддержку, за которую были очень благодарны.

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