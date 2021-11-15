Челябинские футболисты на своем поле уступили «Спартаку»

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15 ноября 2021, 14:56 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

По итогам осенней части Олимпа первенства России в ФНЛ-2 клуб «Челябинск» расположился на втором месте турнирной таблицы.

Матч «Челябинск» — «Спартак» (Туймазы) завершился неудачей для южноуральских спортсменов. Исход игры — 2:4 в пользу гостей, несмотря на то, что игрокам обеих команд удавалось создать опасные для противника моменты.

Эта встреча подвела итог осенней части футбольного турнира. В своей четвертой группе «Челябинск» занимает второе место, уступая «Волге» из Ульяновска. На счету челябинских футболистов 12 побед, всего команда провела 19 матчей.

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