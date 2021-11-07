«Спартак» в меньшинстве отыгрался в матче с «Локомотивом» - 1:1

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7 ноября 2021, 21:36 Борис Омельченко,

Фото: РИА Новости

Сегодня, 07 ноября 2021 г. на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия), состоялась встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Арбитр поединка Иван Сиденков (Россия).

«Спартак» не выиграл в 3 последних матчах в РПЛ (2 ничьи, 1 поражение). В прошлом туре «Спартак» разделил очки с «Ростовом» (1:1). На своем поле команда не уступила в 4 последних встречах в РПЛ (2 победы, 2 ничьи). Также отметим, что «Спартак» забивал в каждом домашнем матче в этом розыгрыше Премьер-лиги. Но при этом и пропускала команда в 71% игр на своем поле в этом сезоне РПЛ. «Локомотиву» в чемпионате «красно-белые» не уступили в 6 из 7 предыдущих личных встреч (3 победы, 3 ничьи). «Локомотив» не проиграла в 12 из 13 матчей в этом сезоне РПЛ (6 побед, 6 ничьих). «Локомотив» – единственный клуб в Премьер-лиге, который потерпел всего 1 поражение в текущем чемпионате. В 2 последних поединках в РПЛ «железнодорожники» одержали победу. В прошлом туре «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1. В гостях «Локомотив» в этом сезоне РПЛ еще не проигрывал (2 победы, 5 ничьих).



Матч начался! "Железнодорожники" первыми разыграли мяч с центра поля. Левым флангом провели спартаковцы первую атаку, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но гости отбились, после чего блокировали удар Литвинова. Соболев получил повреждение, столкнувшись с Гилерме, который на выходе работал коленом вперёд. Надо оказать медицинскую помощь нападающему "Спартака". Отметим, что сегодня в стартовом составе "Спартака" на поле появился Кутепов, который был вынужден заменить Жиго, получившего повреждение на предматчевой разминке. Зобнин с дальней дистанции пробивал по воротам гостей, но мяч попал в одного из центральных защитников "Локомотива". Гости впервые выбрались в свою атаку правым флангом, откуда пытались проникнуть в штрафную площадку соперника, но не получилось обострить игру - чётко сыграли защитники "красно-белых". Стартовая активность "Спартака" постепенно угасает, и сейчас "железнодорожники" уже имеют возможность спокойно пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Маркус Гисдоль от кромки поля подбадривает своих подопечных аплодисментами. Руй Витория пока что молча наблюдает за игрой, внешне излучая полное спокойствие. Вязкая борьба уже идёт в середине поля. Обе команды стараются не оставлять соперникам ни сантиметра свободного пространства для рывков. Большинство подборов в середине поля выигрываются "железнодорожниками", за счёт чего они больше владеют мячом в последние минуты. Но особых подходов к воротам Селихова мы не видим. Свой первый угловой на левом фланге заработали гости, стараниями Марадишвили. Подача последовала на ближнюю штангу, но там защитники "Спартака" были на высоте.



На 24 мин. «Локомотив» открывает счет — 0:1: Джирано Керк! Камано с левого фланга сместился немного в центр, после чего выдал гениальную разрезающую передачу низом в центр штрафной площади, и Керк, опередив двух защитников, расстрелял ворота Селихова с близкого расстояния. "Спартак" на первых парах никак не отреагировал на пропущенный гол, продолжая наблюдать, как соперники в центре пасуются поперёк поля. "Локомотив" же после потери мяча сразу старается организовать активный прессинг, чтобы вернуть под контроль свой матч. Продолжает разочаровывать игра команды Руя Витории. Тут же Марадишвили жестковато сфолил в середине поля против Зобнина. Надо немного успокоиться молодому полузащитнику, иначе "Локомотив" может остаться в численном меньшинстве. Перешли, наконец, на чужую половину поля спартаковцы большими силами, но строят свою позиционную атаку без особой агрессии. Защитники "Спартака" не могут спокойно попасовать друг с другом из-за прессинга гостей. Почему же "Спартак" не хочет играть активно? Потеряли мяч гости на чужой половине поля, после чего на всякий случай нарушили правила. Хотя это делать было необязательно, учитывая, что "Спартак" в контратаку не стремился. Дело - труба для хозяев поля. Литвинов грубо нарушил правила в середине поля, и арбитр уверенно достал жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную для Руслана. Первый тайм окончен! "Локомотив" обыгрывает "Спартак" в московском дерби, играя при этом в большинстве. Отдыхаем...



Второй тайм начался! Одна замена произошла в перерыве матча в составе "Спартака": вместо Михаила Игнатова встречу теперь продолжает Наиль Умяров. Вялый прессинг показывают спартаковцы на стартовых минутах второго тайма, который вряд ли может спровоцировать грубую ошибку одного из защитников "Локо". Живоглядов подключался в атаку по своему правого фланга, но до мяча не добрался, в итоге нарушив правила против Промеса. В середине поля теперь Ненахов нарушил правила. Очень много свистков мы слышим в первую десятиминутку первого тайма. Но грубости на поле при этом нет. Горячо было в штрафной площади "Локомотива" после подачи углового с левого фланга, но дело закончилось зафиксированным фолом со стороны Зобнина. Роман негодует, считая, что не нарушал правила. Живоглядов на правом фланге обороны сфолил против Соболева. Спартаковцы снова негодуют, считая, что арбитр должен выровнять составы.



На 64 мин. спартаковцы сравняли счет — 1:1: Наиль Умяров! "Спартак" добивается всё-таки своего. "Железнодорожники" недалеко выбили мяч после подачи углового, и Умяров классно пробил с подбора точно в левый нижний угол. В ответной атаке у спартаковцев с левого фланга прошла подача от Айртона на голову Соболеву, который с шести метров пробивал без помех, но попал прямо в Гилерме. Снова горячо было на подступах к штрафной площади гостей, но два удара Промеса и ещё один выстрел от Умярова были блокированы защитниками "Локомотива". Совершенно во втором тайме незаметно, что "Спартак" играет в численном меньшинстве, и ничего с этим не удаётся поделать "железнодорожникам". Не задерживаются в середине поля команды на последних минутах матча, сразу забрасывая мяч вперёд. Все хотят выиграть этот матч. Матч завершен и «Спартак», играя в меньшинстве сохранил одно очко.

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