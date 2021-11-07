«Урал» - «Зенит» с трудом дотянули до 0:0

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7 ноября 2021, 16:25 Борис Омельченко,

Фото: Getty Images; Mike Kireev/NurPhoto

Сегодня, 07 сентября 2021 г. на стадионе Екатеринбург Арена. Состоялась встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и «Зенитом». Арбитр поединка Игорь Панин (Россия).

Екатеринбуржцы не выиграли в 3 последних матчах в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). В прошлом туре «Урал» разделил очки с «Химками» (0:0). Отметим, что в 3 предыдущих играх в Премьер-лиге команда не отличилась ни разу. «Урал» сохранят за собой последнее место в турнирной таблице. Также у команды худший показатель результативности в этом сезоне РПЛ – 5 голов. При этом 4 мяча екатеринбуржцы забили на своем поле. Дома команда не уступила в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 победа, 2 ничьи). Но «Зенит» в Премьер-лиге «Урал» еще ни разу не обыгрывал за всю историю личных встреч. Зенитовцы одержали победу в 2 последних матчах в РПЛ с разницей мячей 11:2. В прошлом туре «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Питерцы остаются лидерами турнирной таблицы с 29 очками. Кроме того, у команды лучший показатель результативности в этом сезоне – 34 мяча. На выезде в этом розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» играет хуже, чем дома. Команда пропускала в каждом выездном матче в этом сезоне РПЛ и не выиграла в 3 из 4 предыдущих гостевых встреч в чемпионате (2 ничьи, 1 поражение).

Прозвучал стартовый свисток, поехали! Диагональ исполнял Ракицкий в штрафную на Караваева, который в касание прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть. В центре поля Августыняк получил по ногам от Вендела. Штрафной удар исполнять будут игроки "Зенита". Зацепился за мяч на чужой половине поля Дзюба и сбросил головой на Клаудиньо, но тот потерял сферу в борьбе с Кузьмичевым. С дальней дистанции пробил по воротам Бикфалви, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера. Азмун проникающий пас в штрафную исполнял на Караваева, но того опередил Августыняк и вынес сферу на угловой. Пробивал с острого угла Клаудиньо в дальнюю девятку, но Помазун в прыжке перевел снаряд за пределы поля. Ничего не стал добавлять судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв.



Стартовала вторая половина поединка! Замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Дзюбы и Ракицкого второй тайм начнут Малком и Ерохин. Прорывался по флангу Малком и прострелил в центр штрафной на Азмуна, но того опередил Августыняк и вынес мяч в аут. На фланге Клаудиньо грубо в подкат прыгнул в ноги Адамову. Судья показал прямую красную карточку нарушителю. Диагональ исполнял Ловрен на левый фланг, куда забегал Ерохин, но головой вынес сферу в аут Кулаков. Прорвался к штрафной соперника Бикфалви и забросил вперед на Егорычева, но перехватил этот пас Кержаков на выходе.



Догнал мяч у лицевой линии Круговой и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Малком. Слабая игра лидера, привела к потере двух очков.

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