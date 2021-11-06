«Сочи» разгромили ЦСКА 4:1

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6 ноября 2021, 21:29 Борис Омельченко,

Фото: сайт ФК «Сочи» Матео Кассьерра

Сегодня, 06 ноября 2021 г. на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и ЦСКА. Арбитр матча Сергей Иванов (Россия).

Сочинцы победили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ. В прошлом туре «Сочи» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. Команда в последнее время неудачно играет в обороне и пропустила в каждой из 9 предыдущих встреч в Премьер-лиге. На своем поле «Сочи» победил в 6 из 7 последних матчей в чемпионате. Дома команда пропустила в этом сезоне РПЛ всего 4 мяча, лучше результат только у ЦСКА (3 гола). «Армейцам» сочинцы не проиграли в 3 из 4 предыдущих очных поединков в Премьер-лиге (1 победа, 2 ничьи). ЦСКА прервала свою 6-матчевую серию без поражений в РПЛ (4 победы, 2 ничьи), уступив в прошлом туре «Рубину» со счетом 0:1. ЦСКА отлично играет в обороне в этом сезоне Премьер-лиги и пропустил в 13 матчах всего 10 голов – это лучший результат в чемпионате. При этом на выезде команда пропустила 7 из 10 своих мячей. В гостях «армейцы» не проиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (2 победы, 1 ничья).



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за второе место в турнирной таблице. Ничья "Сочи" и ЦСКА особо не устроит, а поэтому обе команды должны сделать всё возможное, чтобы набрать три очка.



На 4 мин. сочинцы открыли счет — 1:0: Юсупов! Обляков поскользнулся на правом фланге на своей половине поля и в итоге подарил мяч Бурмистрову, который быстро доставил мяч на правый угол штрафной площади, Касьерра стянул на себя пару соперников и затем выполнил передачу на свободного Юсупова, который уже вколотил мяч в сетку, у Акинфеева не было шансов на спасение. Заболотный пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Маргасову. Юсупов выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Касьерра зацепился за мяч и затем выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Заика пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. Очень сильно "Сочи" проводит первые минуты матча, пока у ЦСКА мало что получается впереди.



На 16 мин. сочинцы увеличивают счет — 2:0: Касьерра! Заика из центра поля выполнил заброс на ход Касьерре к линии штрафной площади, Дивеев должен был перехватывать мяч, но центральный защитник ЦСКА сыграл отвратительно и просто отдал мяч форварду "Сочи", который уже из центра штрафной площади на исполнение пробил под правую штангу.



На 17 мин. сочинцы доводят счет до 3:0: Касьерра! Заика промчался вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Дивеев вновь решил, что играть он не хочет, а поэтому мяч дошёл до Касьерры, который уже в падении ногой отправил мяч в сетку и оформил дубль. Очень интересное начало матча получается у нас, ЦСКА забыл выйти на поле сегодня. Игроки "Сочи" продолжают спокойно контролировать мяч в центре поля, ЦСКА даже не пытается идти в прессинг. Касьерра разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Заика спокойно выполнил прострел к левой штанге, совсем немного не хватило Терехову, чтобы в падении отправить ещё один мяч в сетку ворот ЦСКА. Бурмистров разогнал атаку по правой половине поля, затем Никита сместился в центр и выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Касьерру, Матео подработал мяч, сместился в центр штрафной и затем пробил в левый угол ворот, Акинфеев выручил свою команду и не дал Юсупову как следует сыграть на добивании, будет угловой. Пытается ЦСКА постепенно прийти в себя, но пока у "армейцев" по-прежнему мало что получается на выезде. Эджуке сместился в центр с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Николаю Заболотному. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма ЦСКА при ужасной игре в обороне на выезде уступает "Сочи" с разгромным счётом 0:3. Если Алексей Березуцкий сможет хоть как-то перестроить игру, уже будет неплохо. Но при такой картине, что мы видели в первом тайме, "армейцам" будет очень сложно уйти от разгромного поражения.



Начинается второй тайм. Будем надеяться, что "Сочи" не будет всю вторую половину матча играть исключительно по счёту, а всё же при своих болельщиках команда Владимира Федотова попытается забить ещё хотя бы один гол. Игроки ЦСКА более-менее активно начали второй тайм, но пока ничего опасного в атаке "армейцы" создать не могут. Бийол прошёл вперёд по правой половине поля, затем Яка сместился к радиусу штрафной площади и плотно пробил в левый угол ворот, Николай Заболотный выручил свою команду.



На 57 мин. армейцы отквитали один мяч — 3:1: Зайнутдинов! Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Зайнутдинов удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, тут уже Николай Заболотный ничего не смог поделать. Ахметов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии поля Ильзат выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Зайнутдинов подработал мяч и пробил по воротам, Терехов удачно сыграл в подкате и выручил свою команду от больших проблем.



На 87 мин. сочинцы забивают разгромный мяч — 4:1: Юрганов! Терехов со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Юрганов в борьбе с Мухиным пробил в спину Касьерре, Матео в итоге подработал мяч и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Юрганов удачно набежал на мяч и в падении отправил его в сетку. Разгром ЦСКА требует разбора специалистов, «Сочи» набирают 27 очков, что выводит их на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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