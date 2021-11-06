«Динамо» вырвал трудную победу у «Краснодара» 1:0

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6 ноября 2021, 19:11 Борис Омельченко,

Фото: официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 6 сентября 2021 г. на стадионе ВТБ-Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Арбитр матча Владимир Москалев (Россия).

«Динамо» не выиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). В прошлом туре «Динамо» потерпело поражение от «Зенита» со счетом 1:4. Команда забила в этом розыгрыше Премьер-лиги 21 гол и уступает по результативности только «Краснодару» (22 мяча) и «Зениту» (34). Отметим, что кубанцам динамовцы не проиграли в 5 предыдущих очных поединках в РПЛ (3 победы, 2 ничьи), а 3 последние личные встречи были для «Динамо» победными. «Краснодар» прервал 7-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ (4 победы, 3 ничьи), уступив в прошлом туре «Крыльям Советов» со счетом 0:1. По результативности в этом розыгрыше Премьер-лиги «Краснодар» с 22 забитыми голами уступает только «Зениту». Да и пропускают кубанцы мало – всего 12 мячей в текущем чемпионате, такой же результат у «Локомотива», а лучше с обороной только у ЦСКА (10). Отметим, что «Краснодар» не уступил в 7 из 8 последних личных встреч в РПЛ на стадионе «Динамо» (2 победы, 5 ничьих).



Стартовала первая половина встречи в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали! Сразу же угловой исполнили игроки "Динамо". Подача с левого края в центр штрафной. Тюкавин головой сбрасывал сферу на дальнюю штангу, которую чудом не замкнул в падении Ордец. Угловой на противоположном участке футбольного поля. С правого края краснодарцы выполнили навес в сторону Кайо, который до сферы добраться не сумел в этой ситуации. Сперцян в офсайде сейчас оказывается. Не лучшая позиция у игрока "Краснодара" была. Загнал он в данном эпизоде сам себя в ловушку. «Динамо» играет высокий прессинг, очень жестко контролирует прием мяча «быками», не дает им развернуть ответную атаку. Классон сейчас выполнял перевод с левого края в центр, где никому из партнеров не удалось в борьбе добраться до драгоценного футбольного объекта. Классон! Слева он ворвался в штрафную "Динамо", после чего нанес удар в ближний угол, уже падая на газон. В итоге сферу прямиком в перчатки голкиперу он направил. Сегодня на игре присутствует Валерий Карпин, который пришел посмотреть на один из центральных матчей тура. Решил наставник сборной России посмотреть, как себя проявят его подопечные на футбольном поле. Не за горами важнейшие игры для нашего коллектива. Пытается "Динамо" подобраться к воротам соперника, но получается пока далеко не все у команды гостей. "Краснодар", к слову, действует у своих ворот здорово. В центре поля с мячом игроки "Краснодара", которые в спокойной манере перекатывают сферу с фланга на фланг, не форсируя события на поле. Макаров справа в чужой штрафной снаряд получил, после чего выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, куда никто из партнеров почему-то не побежал. Потеря. Подача с правого фланга от Крыховяка. Кабелла добирается до снаряда, после чего пробивает головой чуть выше мишени. Было опасно, но немного неточно. Подутихли несколько трибуны. "Динамо" удалось очередную атаку по правому флангу на ворота соперника провести. Угловой не зарабатывают "бело-голубые" здесь. 20 минут провели на футбольном поле соперники, и пока сложно кому-то из оппонентов отдать инициативу в этой встрече. Пока равенство на поле, равенство и на табло! Крыховяк с левого края выполнил навес на голову Кабелле, который снова пробил головой в сторону правого угла, но направил мяч рядом со стойкой! Снова у нас сместилась игра в район центрального круга. Шиманьски нарушил правила против соперника. Без карточки желтого цвета дело обошлось. Оба наставника стоят у кромки поля и гонят свою команду вперед. К слову, Ганчаренко ведет себя чуть активнее. Его визави не так активен, как обычно. Нанес сейчас удар по воротам Шиманьски после попадания мяча в "стенку", но после рикошета от ноги защитника мяч в руки голкиперу прилетел. Неудачно угловые разыграли футболисты "Краснодара". Стандартные положения не принесли успеха коллективу гостей.



Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло ничейный. Пока в нашей встрече нули. Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали! Грулёв слева ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в дальний угол рамки соперника. Мяч просвистел рядом со стойкой! Шунин за пределами штрафной играет руками, как считает арбитр. Будут смотреть арбитры этот эпизод. Да, отменена красная карточка Шунина. На повторе видно, что голкипер "Динамо" не играет руками. Браво, система "ВАР"! А вот арбитры тут не разобрались. Серьезно прибавили игроки "Динамо" в движении после того, как рефери отменил удаление Шунина. Думаю, этот эпизод лишь подстегнул команду для дальнейших успехов. Макаров пошел сейчас в дриблинг. Выполнял он передачу с левого фланга в центр, но там защитники играют удачно, выбивая сферу за боковую линию. Не покидает меня такое ощущение, что если и будет забит гол в этой встрече, то он станет единственным. Слишком закрытый футбол мы с вами наблюдаем в этот вечер. Снова вышел к кромке поля Ганчаренко, который пытается подбодрить команду в непростое для нее время. "Динамо" отличный отрезок проводит сейчас! Сперцян сейчас вырвался на свидание с Шуниным. Пытался он в ближнем бою переиграть соперника, но выстрелил точно в Шунина! Середина второго тайма у нас идет. Удастся ли кому-то из соперников забить победный гол в этом поединке? Сперцян разогнал атаку своей команды, после чего с 25-ти метров нанес удар по воротам соперника. Сфера просвистела рядом с левой штангой!



На 73 мин. динамовцы открывают счет — 1:0: Грулев! 1:0! Выходит вперед "Динамо"! Классная атака "Динамо". Передача с правого фланга от Нжи, и Грулёв на дальней штанге спокойно замыкает атаку своей команды. Радостное событие для "Динамо", и, стоит отметить, что гол заслуженный в ворота соперника забивает коллектив из Москвы. Матч завершен, «Динамо» заслуженно побеждает с минимальным счетом и набирает 26 очков.

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