Бывший руководитель ЦСКА и «Локомотива» назвала «Спартак» расистским клубом

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6 ноября 2021, 14:41

Фото: spartak.com

Ольга Смородская назвала московский «Спартак» «клубом расистов» из-за нежелания встать на колено в поддержку BLM перед началом матча красно-белых с английским «Лестером».



«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени.



В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы как всегда имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается. Да, Россия с колен встала, но ничего не производит, кроме сырой нефти и газа. Я не представляю себе, что в России появится и будет поддерживаться это движение – у нас подавлено любое инакомыслие, в том числе несогласие с остальными», – сказала Смородская.



В ответ глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не оставит без внимания ее слова: «Это достаточно серьезное обвинение, за которое придется отвечать в рамках закона».



Смородская извиняться не захотела и при этом отметила: «Я никого ни в чем не обвиняла. Я просто сказала, что расизм – это плохо, вот и все».





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