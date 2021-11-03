Челябинским футболистам предстоит матч с «Тюменью»

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3 ноября 2021, 15:32 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Игра пройдет завтра.

4 ноября футбольный клуб «Челябинск» встретится с командой из Тюмени. Матч состоится в рамках 18-го тура 4-й группы второго дивизиона ФНЛ.

Эта игра будет решающей для соперников. «Челябинск» занимает второе место в турнирной таблице, а «Тюмень» — третье. Разрыв составляет всего 2 балла. Победитель завтрашней игры сможет значительно улучшить свое положение в турнире.

Дополнительной мотивацией для «Челябинска может послужить крупное гостевое поражение от тюменцев, которое случилось 5 октября. Тогда «Тюмень» выиграла со счетом 3:0.

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