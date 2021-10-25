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Егор Титов опубликовал предложение болельщика «Спартака» основать новый клуб после 1:7 от «Зенита»

, 20:16 Источник: instagram.com

Егор Титов опубликовал предложение болельщика «Спартака» основать новый клуб после 1:7 от «Зенита»
Фото: instagram.com/titov_egor9_official/

Легенда «Спартака» Егор Титов продемонстрировал в сторис Instagram полученные им сообщения от болельщика красно-белых с предложением к ветеранам красно-белых о создании нового клуба.

«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак», изменив одну букву – от слова «спорт». Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию.

Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать – тоже. У Савинова с «Красавой» получилось ведь.

Просто так смотреть на беспредел в «Спартаке» нет сил. 1:7 от «Зенита» – это позор и безволие.

Болелы, думаю, тоже поддержат создание нового «Спортака» легендами клуба.  В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдете в историю мирового футбола.

Олег Иванович [Романцев], думаю, поддержит и поможет в становлении нового легендарного клуба «Спортак», – говорится в сообщениях, опубликованных на странице Егора Титова в Instagram.

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