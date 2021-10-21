Команда «Челябинск» стала одним из главных открытий всероссийского чемпионата

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21 октября 2021, 07:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

По итогам первого круга первенства ФНЛ-2 футболисты занимают второе место. Они одержали 10 побед в 14 матчах.

На старте турнира южноуральцы установили всероссийский рекорд. С учетом окончания предыдущего сезона подопечные Михаила Сальникова одержали 16 побед подряд.

Клубу удалось достичь столь высоких результатов, несмотря на то, что перед стартом нового сезона из команды ушли 4 основных игрока. 75% спортсменов «Челябинска» — это воспитанники клуба, поэтому их достижения особенно ценны для южноуральских болельщиков. Челябинец Егор Дорохов признан одним из главных бомбардиров первенства, на его счету 7 мячей. Также он стал лучшим молодым игроком четвертой группы ФНЛ-2 по итогам сентября. Отмечены и заслуги наставника футболистов: Лига назвала Михаила Сальникова лучшим тренером августа.

До зимнего перерыва «Челябинску» остается провести еще 5 матчей. У команды есть шансы сохранить свою позицию в турнирной таблице и даже улучшить ее. По потерянным очкам челябинцы отстают от лидера группы всего на 2 балла.

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