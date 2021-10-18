Челябинские футболисты обыграли миасских спортсменов

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18 октября 2021, 15:03 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

В очередном туре Олимпа первенства по футболу в рамках ФНЛ-2 состоялся матч между клубами «Челябинск» и «Торпедо». Эта игра между двумя региональными командами стала первой официальной встречей на поле за последние 20 лет.

Южноуральское футбольное дерби завершилось минимальной разницей в счете. На выезде челябинцы выиграли со счетом 1:0. Второй тайм оказался насыщенным на нарушения: торпедовцам было присуждено 5 желтых карточек, челябинцам — две. Гол забил с пенальти Марат Шайморданов на 85 минуте.

Добавим, что через неделю «Торпедо» и «Челябинск» встретятся в южноуральской столице.

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