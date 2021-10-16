Боевой «Спартак» спас игру с «Динамо» 2:2

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16 октября 2021, 21:30 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 16 октября 2021 г. на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Арбитр матча: Сергей Карасев (Россия).

«Спартак» ушел на паузу с победной серией из 3 матчей в РПЛ и ЛЕ. В Премьер-лиге у «Спартака» 3 победы в 4 предыдущих турах. Тем не менее из-за неудачной игры в начале сезона команда занимает лишь 7-ю строчку в турнирной таблице после 10 туров. На своем поле у «Спартака» также 3 победы в 4 предыдущих матчах в Премьер-лиге. Забивает команда в этом сезоне РПЛ немного – всего 11 голов в 10 играх. При этом 72% забитых мячей в Премьер-лиге «Спартак» организовал именно на своем стадионе. Также отметим, что команда не уступила на своем поле «Динамо» в 6 из 7 предыдущих очных поединков в чемпионате (4 победы, 2 ничьи). «Динамо» не проиграло в 7 из 10 матчей в этом сезоне РПЛ (6 побед, 1 ничья). Перед перерывом в чемпионате «Динамо» уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Тем не менее динамовцы сохранили за собой 2-ю строчку в турнирной таблице. По выступлениям на выезде «Динамо» – лучшая команда в этом розыгрыше РПЛ. В 5 гостевых поединках в этом сезоне Премьер-лиге подопечные Сандро Шварца одержали 4 победы (1 поражение).



Стартовала наша встреча в Москве. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали! "Спартак" неплохо действует в самом начале поединка, интересно, смогут ли с таким давлением сделать что-то гости? В последние минуты именно "бело-голубые" перехватили инициативу, разворачивают волны своих атаках, но ни одного удара по воротам нет.



На 20 мин. динамовцы открыли счет - 0:1:! Ордец был упущен Айртоном. После подачи углового мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда Иван умело поставил голову. Максименко махнул мимо мяча, который спокойно приземлился в дальний угол. И продолжают атаковать футболисты московского "Динамо", спартаковцы несколько деморализованы сейчас. Скорости поугасли у нас в последние минуты, команды сосредоточились на позиционной борьбе в центре поля. "Спартак" провёл две атаки, обе завершились ничем. Кстати, Нжи активно отрабатывает в обороне, в атаке - вездесущий игрок прямо. Захарян грубо сыграл против Кофрие, заорал спартаковец. Прибежал Жиго, что толкнул Захаряна, Грулёв потом толкнул Жиго, Джикия толкнул Грулёва и началась драка у нас. Захарян, Грулёв, Джикия, Жиго - жёлтые карточки получили в итоге. Да, нерв игры просто зашкаливает. Охладил страсти Карасёв, стало поспокойнее. Свисток на перерыв! Отдохнём! Начался второй тайм! Классная подача углового, но на этот раз уже без гола, динамовцы ворота отстояли, Шунин был выключен из игры по сути. Ларссон получил мяч, стал смещаться в центр перед чужой штрафной, после чего пробил - заблокировали. Опаснейший момент! Захарян чудом не замкнул классную передачу с правого фланга. Варела выкладывал мяч на угол вратарской, откуда не получилось у Арсена замкнуть.



На 60 мин. динамовцы увеличили счет до 0:2: Тюкавин! Из центра поля последовал пас на Тюкавина, который обошёл Джикию. Вырвался на рандеву и отправил мяч в сетку ворот - аккурат по центру. Была проверка ВАР, гол засчитан. Линии ВАР показали, что на одной линии были спартаковец и динамовец.



На 87 мин. спартаковцы забивают гол - 1:2: Джикия! Угловой подали спартаковцы, мяч прилетел на Кофрие, который скинул на дальнюю штангу головой. Там был Джикия, он и замкнул.



На добавленной 91 мин. спартаковцы сравнивают счет 2:2: Жиго! Всё как мы думали, посыпалось "Динамо". С левого фланга последовала передача в центр штрафной, где Жиго опередил Ордеца. В противоход вратарю получился удар. Удивительная игра, «Спартак» проявил напористость и спас игру. Динамовцы упускает победу, ведя 2:0, на последних секундах спартаковцы сравнивают счет.

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