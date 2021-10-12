Сборная Словении потерпела поражение от сборной России 1:2

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12 октября 2021, 07:27 Борис Омельченко,

11 октября 2021 г. на стадионе в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоялась встреча Словении и России в 8-м туре отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022.

На октябрьские матчи у России получилась не сильная заявка из-за травм многих ключевых футболистов, однако команда сражается и в прошлом туре смогла победить Словакию 1:0. За несколько дней до встречи с Россией словенцы разгромили в гостях Мальту (4:0). Особого значения этой победе придавать не стоит, поскольку мальтийцы — одни из самых удобных соперников для Словении. Успех в пятницу стал для них седьмым в 8 матчах, еще одна встреча завершилась ничьей. Дублем отметился партнер Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте» Йосип Иличич. На счету полузащитника швейцарского «Лугано» Санди Ловрича ассистентский хет-трик. Словения занимает 3-е место в группе H, отставая от лидирующих Хорватии и России на 6 очков. Для того чтобы претендовать на поездку в Катар, подопечные Матьяжа Кека не имеют права проигрывать в понедельник. В идеале словенцам нужна победа над Россией с разницей в 2 мяча, чтобы при возможном равенстве очков по окончании квалификации получить еще и преимущество по личным встречам. В марте они проиграли в Сочи 1:2, не сумев достойно ответить на дубль Артёма Дзюбы. Россияне по-прежнему не знают поражений при Валерии Карпине. После смены главного тренера сборная провела 4 матча, в которых добилась 3 побед и 1 раз сыграла вничью. При этом уровень самой игры оставляет желать лучшего. Даже сам Карпин признается, что национальной команде откровенно везет. Накануне поездки в Словению россияне добились в Казани минимальной победы над Словакией (1:0). Единственный гол словаки забили сами себе. Подопечные Штефана Тарковича больше владели мячом (74%-26%), больше били по воротам (27-10), подали больше угловых (14-6), но все равно проиграли и практически лишились шансов на выход на ЧМ-2022.​ У сборной России серьезные проблемы с составом: отказался от приезда в команду Артём Дзюба, травмированы Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Вячеслав Караваев, Илья Самошников, Денис Глушаков и Денис Макаров. В матче со Словакией за национальную команду дебютировали защитники Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Алексей Сутормин.

Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли словенцы. Поехали! Вперёд, словенские парни уже на первых секундах продемонстрировали грубость, в борьбе за высоко летящий мяч локтем врезав в ухо Джикии. Желтую карточку сразу же увидел перед собой словенский нарушитель. Мощная поддержка на трибунах сегодня у сборной Словении. Словенцам надо побеждать минимум в два гола, поэтому они будут гнать сегодня своих любимцев вперёд на протяжении всего матча. Бакаев зацепился за мяч на своей половине поля, но тут же получил удар по ногам. Очень грубо сегодня, судя по всему, настроены действовать словенские футболисты. Обменялись команды фолами в средней зоне. Первый фол со стороны российской сборной совершил Баринов. Сутормин впервые подключился к атаке по правому флангу, и заработал для сборной России штрафной удар. Вербич ударил по ногам нашего сегодняшнего капитана. В контратаке Миранчук пяткой в штрафной площади пасовал под удар Фомину, но Даниилу пришлось бить в падении, и он послал мяч над левой "девяткой". По первым двадцати минутам пока что ругать сборную России не за что. Примерно равную игру мы наблюдаем - мяч у команды Валерия Карпина держится куда лучше, нежели это было в прошлом матче со словаками. Здорово работают в последние минуты россияне в прессинге на чужой половине поля. Не удаётся выйти из-под него через пас словенцам - приходится им просто бить мяч вперёд в борьбу. Словенцы в прессинге на чужой половине поля играют не так агрессивно. Видимо, не уверены они в собственной выносливости, поэтому предпочитают беречь силы.

На 28 мин. наши ребята открывают счет - 0:1: Игорь Дивеев! Отлично! Со стандарта с левого фланга классную подачу выполнил Фомин на ближний край вратарской площади, и Дивеев мастерски подрезал мяч затылком в дальний угол, без шансов для Облака.

На 32 мин. наша сборная увеличивает счет - 0:2: Георгий Джикия! Кузяев сперва продавил Мевлю на правом краю штрафной площади, но с его ударом в ближний угол.

На 76 мин. забивают словенцы! После навеса с левого фланга прошла скидка головой на Куртича, который пробил также головой точно в дальний угол, но был в небольшом офсайде Ясмин. Счет становится 1:2. Штрафной удар на месте правого вингера заработали словенцы. После подачи стандарта нашим защитникам сразу не удалось выбить мяч, и Шешко пробивал через себя метров с 14-ти, но слишком слабо получилось, и Сафонов мяч поймал МАТЧ ОКОНЧЕН! СБОРНАЯ РОССИИ ОБЫГРАЛА В ГОСТЯХ СЛОВЕНЦЕВ СО СЧЁТОМ 2:1, И СТАЛА ЕДИНОЛИЧНЫМ ЛИДЕРОМ ГРУППЫ H!

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