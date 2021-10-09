Сборная России вырывает победу у сборной Словакии 1:0

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9 октября 2021, 00:15 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

8 октября 2021 г. на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия) состоялась встреча 7-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными России и Словакии. Главный арбитр Антонио Матеу Лаос (Испания).

С момента назначения на пост главного тренера Валерия Карпина команда не проиграла ни одного матча в отборе на ЧМ (2 победы, 1 ничья). Россия подходит к октябрьскому циклу квалификации на 2-м месте в группе H с 13 набранными очками. Столько же баллов у Хорватии, которая лидирует благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Словакии не проиграла в 5 из 6 матчей этого отбора на ЧМ (2 победы, 3 ничьи). С 9 набранными очками Словакия занимает 3-е место в группе H и отстает от лидеров на 4 балла. Отметим, что в прошлой квалификации на ЧМ словаки заняли 2-е место, но в основную стадию турнира так и не попали. Победа в сегодняшнем матче позволит сборной России оторваться от команды Словакии сразу на 7 баллов, а если Хорватия на Кипре осечку допустит, то и на чистое первое место есть шанс выйти!



В начале матча перехватили мяч игроки сборной России, Смолов справа пытался сделать передачу в штрафную площадь, но накрыл его Гамшик. Угловой! Бакаев справа неплохо навесил на ближнюю штангу, и Ерохин чуть ли не спиной по воротам пробивал! В створ попасть не удалось, но был рикошет. Вновь угловой! На этот раз решили разыграть справа мяч игроки сборной России, а вот до подачи в штрафную площадь дело так и не дошло. Довольно высоко прессингует сборная России, и пока словаки не могут толком в атаку выйти. И вновь защитники сборной Словакии катают мяч, россияне прессингуют. Немного посвистывают зрители. Мне кажется, ожидалось, что первым номером будет наша команда играть. Но пока идёт борьба за инициативу. А вот и первый опасный удар! Смолов приложился с подступов к штрафной площади, мяч летел под перекладину, и Родак переправил его на угловой! Перешли футболисты сборной Словакии на нашу половину поля, но удалось сыграть на перехвате, и теперь уже наши игроки готовят атаку.



На 24 мин. автогол словенской сборной - Милан Шкриньяр! 1:0! Автогол! Убежали в контратаку игроки сборной России, Бакаев протащил мяч, отыграл левее на Терехова, а Сергей отдал в штрафную на ход Захаряну! Арсен прострелил на дальнюю штангу, где никого не было, но Шкриньяр в подкате решил сыграть на перехвате, срезав мяч в свои ворота. Очень важный гол забила сборная России, потому как словаки начали уже поджимать наших игроков к воротам, а тут удалось разжать пружину контратаки и счёт открыть! Вновь в атаке сборная Словакии, подача справа из угла поля, отбились россияне. Но подбор за гостями, продолжают они своё затяжное позиционное наступление. Шранц с линии штрафной площади наносил удар, мяч под Джикией пролетел, а Дивеев решил не рисковать и выбил его на угловой. Постоянно подборы оказываются за сборной Словакии, и это плохо! После очередного углового и невразумительной подачи гости вновь мяч под своей контроль забрали. Куцка продолжает нервировать российскую оборону дальними ударами, и сейчас немного выше перекладины получилось. Показалось, что Сафонов не ожидал и вряд ли дотягивался бы. Ой, как повезло! Подача в штрафную нашей команды, Боженик выиграл верх и скинул мяч направо под удар Шранцу! Иван набежал, но вместо обычного мощного удара с лёта решил приложиться внешней стороной стопы, в итоге не попал в дальний угол! Простили нас гости сейчас! Не стал Матеу Лаос ничего добавлять.



Первый тайм окончен. Сборная Словакии смотрится гораздо опаснее, больше владеет мячом и атакует, но свои моменты реализовать к счастью не может. Сборная России воспользовалась своей контратакой, по ходу которой нашей команде помог Милан Шкриньяр. 1:0, но тревожно нам, и надо Карпину что-то думать. Перерыв!



Начался второй тайм! На этот раз с центра поля мяч разыграли футболисты нашей команды. Дивеев сейчас был близок к жёлтой карточке. Стелился наш защитник в грубом подкате и достал соперника. Дуда оказался на газоне. Контратака сборной России, Кузяев отдал направо на Бакаева, показывал руками место, куда побежит сам под ответный обостряющий пас, а Зелимхан в итоге передачу сделал неточную. Потеря. И вновь словаки перебрались на половину поля нашей команды, обороняется сборная России. В контратаку перешли игроки сборной России, Бакаев слева мяч протащил, удалось из-под защитника прострелить в центр, но там никого не было. Шкриньяр мяч подхватил Середина второго тайма у нас идёт, футболисты сборной Словакии вновь контролируют мяч на половине поля нашей команды.



Тихо на трибунах, отчётливо слышно каждое слово диктора, да и тренеры тоже слышны. А вот за Италию и Францию болеют по-другому, там мало что услышать можно. Тут же периодически вялые крики "Россия! Россия!", на этом всё и заканчивается. 72 на 28 соотношение владением мячом в пользу Словении. Звучит финальный свисток, Сборная Россия вырывает победу, теперь ждем очень важный для нас поединок 11 октября.

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