Первое поражение «Зенита» от «Сочи» 1:2

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3 октября 2021, 19:01 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 3 сентября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 10-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Сочи». Арбитр матча Павел Шадыханов (Россия).

«Зенит» в прошлом туре РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. После этого «Зенит» в Лиге чемпионов уверенно победил «Мальмё» со счетом 4:0. Питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги после 9 туров. Кроме того, «Зенит» забил 21 гол в этом сезоне РПЛ, что является лучшим результатом в лиге. У команды 4-матчевая победная серия в чемпионате. А дома «Зенит» выиграл в 8 предыдущих встречах в РПЛ. Также питерцы победили в 4 предыдущих очных поединках в Премьер-лиге.



«Сочи» в прошлом туре потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:3. «Сочи» проиграл в 2 предыдущих матчах в чемпионате и не забил в них ни одного мяча. В гостях команда в этом розыгрыше Премьер-лиги проиграла в 3 из 5 встреч (2 победы). Стоит сказать, что на выезде сочинцы пропустили 78% своих мячей в этом сезоне РПЛ. Как уже было отмечено, «Сочи» еще не удавалось обыграть «Зенит» в Премьер-лиге (4 поражения).

Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Сочи". Перед матчем на "Газпром Арене" наградили Клаудиньо, как лучшего футболиста "Зенита" в сентябре. Но в это матче бразилец участия не принимает. По официальной версии представителей клуба, у него мышечное повреждение. Большое преимущество на стороне питерцев в начале матча. Похоже, команда Сергея Семака намерена не откладывать дело в долгий ящик, и поскорее повести в счёте в этой встрече. Но сочинцы огрызнулись сейчас, в контратаке заработав угловой на левом фланге, но подан он был без какой-либо опасности для ворот Крицюка. Малком на правом фланге обыгрался в пас с Суторминым, после чего выполнял низом прострельную передачу в штрафную площадку, но там защитникам "Сочи" удалось вынести мяч подальше. Сочинцы ответили ещё более опасной контратакой, в ходе которой Терехов врывался в штрафную площадку по левому краю, и на силу пробивал в ближний верхний угол - перекладина спасла "Зенит"! Интенсивная игра продолжается, и "Зенит" уже заработал угловой на левом фланге накоротке, но обострить игру после этого не получилось - Ракицкий отдал слишком жёсткий обостряющий пас, и мяч вышел за лицевую линию. Завелись болельщики "Зенита" на трибунах", которые призывают свою команду завладеть инициативой в игре, будучи недовольными, что "Сочи" в последнее время слишком много атакует. Барриос оказался на правом фланге атаки теперь, откуда подавал в район 11-метровой отметки на Дзюбу, который принимал мяч на грудь, но пробить по воротам нападающему соперники не позволили. Малком с правого фланга решил сместиться в центр и пробивал по воротам метров с 26-ти, но мяч улетел гораздо выше ворот. Теперь сочинцы решили покатать мяч поперёк поля в центральной зоне. Публика на "Газпром Арене" это встречает свистом недовольства. Усиливают постепенно давление зенитовцы на оборону соперника. Всё сложнее становится гостям даже переходить за свою треть поля. Малком с правого фланга теперь прострелил вдоль линии штрафной площади, и Азмун пробивал в касание с полуразворота, метя в левый нижний угол, но немного промахнулся. Джанаев, как мне показалось, ситуацию контролировал. Гол н он не засчитан! После навеса с левого фланга Дзюба с 11-метровой отметки головой сбрасывал мяч к линии вратарской площади, куда спешил Азмун, но иранец не дотянулся до мяча, столкнувшись с Джанаевым. Мяч, никого не коснувшись, закатился в ворота, но тут же прозвучал свисток. Азмун получил жёлтую карточку за свои действия после того, как смог подняться на ноги. После просмотра видеоповтора Павел Шадыханов принял решение, что нарушение правил иранца тянуло на удаление. Едва скандал на поле не устроил Азмун после решения арбитра, но всё же партнёры по команде его успокоили, и обошлось без длительной дисквалификации Сердара.



На 45 мин. зенитовцы открыли счет — 1:0: Артём Дзюба! Штрафной удар на правом фланге разыграли накоротке Малком и Сутормин, после чего бразилец вырезал подачу на дальний край вратарской площади, откуда Дзюба головой с острого угла сумел попасть под дальнюю штангу. Первый тайм окончен! "Зенит" минимально обыгрывает "Сочи", но весь второй тайм будет играть в меньшинстве. Отдыхаем пока что...



Второй тайм начался. "Сочи" сразу пошёл в атаку. Другого выбора у гостей нет - они проигрывают и играют в численном большинстве. "Зенит" всем составом обосновался на своей трети полы. Немного выдвинут вперёд Дзюба, а все остальные девятеро либо в штрафной площадке, либо на подступах к ней. "Сочи" пока что несколько смущён таким рисунком игры. Вряд ли команда Владимира Федотова перед этим матчем отрабатывала взлом насыщенной обороны. "Зенит" начал постепенно отводить игру от своих ворот. Всё-таки слишком рискованно играть на отбой при счёте 1:0. Вендел с правого фланга выполнил классный диагональный навес в центр штрафной площади, откуда Дзюба головой здорово пробивал в противоход Джанаеву, но штанга спасла ворота сочинцев. Сергей Семак пока что не готовит свежих игроков к выходу на поле. Но у него не так уж много вариантов для реального усиления игры.



На 68 мин. сочинцы забивают ответный гол - 1:1: Матео Касьерра! Вот это да! Привезли зенитовцы гол в свои ворота. После навеса с правого фланга Крицюк был обязан забирать мяч на выходе, но столкнулся с Чистяковым, выпустив мяч точно на ногу Касьерре, которому оставалось просто покатить снаряд в пустые ворота.



На 72 мин. сочинцы увеличивают счет - 1:2: Сергей Терехов! Юсупов на правом краю штрафной площади красиво убрал на замахе защитника, поднял голову, после чего выдал классный пас на набегающего Терехова, который с пяти метров не промахнулся ударом в касание. "Сочи" может впервые в истории обыграть "Зенит". Мало кто ожидал подобного, учитывая, что сочинцев нередко называют фарм-клубом петербуржцев. Питерцы пытаются не сдаваться и идти вперёд в эти минуты, но сил остаётся на подвиги не так много. Матч завершен, первое в этом чемпионате поражение «Зенита», но игра продолжается...

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