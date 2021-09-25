«Зенит» в упорной борьбе победил «Крылья Советов» 2:1

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25 сентября 2021, 19:24 Борис Омельченко,

Сегодня, 25 сентября 2021г. На стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» Арбитр матча Виталий Мешков (Россия) Питерцы в прошлом туре уверенно обыграли «Рубин» со счетом 3:1. «Зенит» лидирует в РПЛ сразу по нескольким показателям: по количеству набранных очков (20), по количеству побед (6) и по забитым голам (19). На своем поле в этом розыгрыше Премьер-лиги команда выиграла во всех матчах. При этом дома у «Зенита» беспроигрышная серия из 12 матчей в РПЛ (11 побед, 1 ничья), а победная из 6 встреч. Да и «Крылья Советов» питерцы обыграли в 7 предыдущих очных поединках в чемпионате. Самарцы в прошлом туре обыграли «Ростов» со счетом 4:2. «Крылья Советов» одержали 3 победы в 4 предыдущих матчах в РПЛ. На выезде же команда в этом розыгрыше Премьер-лиги не выиграла в 3 из 4 встреч (1 ничья, 2 поражения). Кроме того, «Крылья Советов» среди недели играли в Кубке России, а питерцы пока не участвуют в турнире, так как играют в еврокубках.

Матч начался! Зенитовцы первыми разыграли мяч с центра поля. «Зенит» пока не форсирует, играют в среднем темпе. Сразу хозяева поля начали активно прессинговать высоко на чужой половине поля. Готовы, конечно, к такому развитию событий "крылышки", стараясь не паниковать. Сами самарчане также стараются прессинговать соперников на чужой половине поля. Здорово сегодня на игру настроилась команда Игоря Осинькина. Клаудиньо после розыгрыша штрафного удара накоротке, пробивал по воротам с дальней дистанции, но получилось не очень опасно - мяч из-под перекладины легко выловил Ломаев. Очень взволнованным у кромки поля выглядит Игорь Осинькин. Очень хочется ему со своей командой увезти очки из Санкт-Петербурга. Максимальные скорости питерцы включать не торопятся. Конечно, команда Сергея Семака будет стараться победить на классе, чтобы сохранить силы на матч Лиги чемпионов против "Мальмё". Малком протащил мяч в штрафную площадку на дриблинге, где падал в борьбе с двумя защитниками. Арбитр уверенно показал, что фола в этом эпизоде не было.

На 14 мин. «крылышки» открывают счет -0:1:Антон Зиньковский! Контратаку слева направо разогнали гости. Зиньковский с правого края сместился с мячом в центр, после чего с 22-х метров пробил несильно, но точно в дальний нижний угол. Крицюк не сумел выручить свою команду, хотя мог. Зенитовцы тут же выводили Клаудиньо на рандеву с Ломаевым, но вратарь вовремя увидел этот пас, и успел максимально сократить угол обстрела - бразилец не сумел пробить с 15-ти метров мимо вратаря.Конечно, "Зенит" после пропущенного гола будет действовать гораздо агрессивней в атаке. Сложнее обороне "Крыльев Советов" будет сдерживать позиционные атаки "сине-бело-голубых". 75 на 25 - преимущество "Зенита" по владению мячом пока что очень большое, но счёт на табло не в пользу команды Сергея Семака. Нужно ещё больше добавлять в агрессии. Явно начал нервничать в своей технической зоне Сергей Семак. Его визави Игорь Осинькин активно размахивает руками, показывая своим подопечным, кому и куда бежать. Сергеев в контратаке протащил мяч вперёд по левому флангу, вошёл в штрафную площадку, после чего плотно пробивал по воротам, но Крицюк сумел достаточно уверенно поймать мяч в руки. С правого фланга Малком выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади, откуда головой Дзюба пробивал в борьбе с двумя защитниками, но получилось не лучшим образом - мяч над воротами полетел.

На 35 мин. зенитовцы откветали гол -1:1:Артём Дзюба! Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые". Подача от Клаудиньо пошла в центр штрафной площади, где Дзюба легко выиграл силовую борьбу у Чернова, и даже без прыжка пробил головой прямо в цель.

Намного улучшилось настроение у петербургской публики на стадионе. Снова болельщики дружно запели, стараясь призывать любимцев не останавливаться на достигнутом, а продолжать идти вперёд. Вендел пробивал по воротам из-за пределов штрафной площади после скидки Малкома - мяч пролетел рядом с правой "девяткой". Ломаев показывал, что ситуацию контролировал, но лично я в этом не уверен. Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в матче "Зенита" с "Крыльями Советов".

Второй тайм начался! Заброс по правому флангу у зенитовцев следовал на забегание Дзюбы, но нападающий в борьбе с опекунов помогал себе руками, и арбитр зафиксировал с его стороны фол. "Крылья" стараются встречать соперников достаточно высоко. Сделали самарчане правильные выводы в перерыве, так как в первом тайме они сильно вжимались в свою штрафную площадку. Сергеев в контратаке с дальней дистанции пробивал по воротам питерцев, но мяч полетел выше и правее цели. Активно начали разогреваться оставшиеся запасные игроки "Зенита" за кромкой поля. Не исключено, что уже сегодня придётся бросать в бой Азмуна Сергею Семаку. Глушенков из-за пределов штрафной площади пробил по воротам хозяев, метя в правый верхний угол, и Крицюк лишь с большим трудом потащил мяч на угловой.

За снос Дзюбы в штрафной «Крыльев» на 80 мин. в ворота «Крылья Советов» назначен пенальти. Зенитовцы исполняют пенальти и счет становится 2-1: Алексей Сутормин!

Уверенно бьющий с точки развёл мяч и вратаря по разным углам. Интересно, почему Дзюба сам не пошёл бить пенальти. Стоит отметить, что до забитого гола Сергей Семак планировал выпускать Азмуна вместо Малкома, но после заработанного и реализованного пенальти изменил своё решение. Не очень дружелюбно болельщики "Зенита" сегодня реагировали на Дзюбу. Недовольны они тем, что Артём не принял приглашение Валерия Карпина в сборную России на важные октябрьские матчи против сборных Словакии и Словении. С дальней дистанции по воротам заряжал Барриос, но недостаточно подготовленным был этот выстрел - мяч полетел метра на три выше ворот. Матч завершен, не простая игра для зенитовцев, победа досталась с трудом со счетом 2:1.

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