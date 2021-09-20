«Рубин» ничего не смог противопоставить «Зениту» 1:3

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20 сентября 2021, 20:55 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 20 сентября 2021 г. на стадионе "Центральный" (Казань, Россия) состоялась встреча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Арбитр поединка Сергей Иванов (Россия).

У «Рубина» восстановились травмированные: нападающий Джордже Деспотович, полузащитник Хвича Кварацхелия, и казанцы разгромили в прошлом туре «Урал» со счетом 4:0, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (2 ничьи, 1 поражение). «Рубин» в этом сезоне РПЛ не проиграл в 6 из 7 матчей (4 победы, 2 ничьи). Дома казанцы в этом розыгрыше Премьер-лиги не уступили ни разу (3 победы, 1 ничья). По набранным очкам на своем поле «Рубин» делит первое место с «Локомотивом» (по 10). Отметим, что в 2 очных поединках в прошлом сезоне РПЛ казанцам удалось одержать победу. «Зенит» в прошлом туре РПЛ обыграл «Ахмат» со счетом 3:1. После этого «Зенит» провел непростой матч с «Челси» в Лиге чемпионов, в котором питерцы потерпели поражение со счетом 0:1. «Зенит», как и «Локомотив», пока не проиграл ни одного матча в этом сезоне РПЛ (5 побед, 2 ничьи). На выезде питерцы не уступили в 9 предыдущих встречах в чемпионате, при этом в 2 последних играх команде не удалось одержать победу (2 ничьи). Да и «Рубину» в РПЛ «Зенит» не уступил в 6 из 7 последних очных поединков на его стадионе (5 побед, 1 ничья).



Матч начался с позиционных выпадов команд. Без особого сумбура проходят стартовые секунды встречи. Питерцы катают мяч на своей половине поля, а казанцы не изображают даже видимости какого-либо прессинга. Леонид Слуцкий в привычном для себя стиле раскачивается в своём кресле. Видно, что очень волнуется главный тренер "рубиновых". Непросто будет его подопечным победить действующего чемпиона страны. Хвича протащил мяч по левому флангу, откуда пытался сместиться в штрафную площадку, но грузина в чистом подкате сумел остановить Барриос, причём мяч за лицевую линию ушёл именно от Кварацхелии. Отметим, что достаточно холодно в Казани. По разным данным температура воздуха составляет от +3 до +5 градусов по Цельсию. "Зенит" в атаке пока что никакой агрессии не проявляет, спокойно привыкая к погодным условиям в столице Татарстана, а также присматриваясь к своим соперникам, которые в турнирной таблице отстают всего на три очка. Аут на левом фланге атаки заработали казанцы. Самошников вбрасывал мяч непосредственно в чужую штрафную площадку, но там спокойно разобрались защитники "Зенита". Зотов по правому флангу подключился в атаку, получил пас от Хвана, после чего подавал в центр штрафной площади в направлении Хакшабановича, но защитники питерцев сумели не позволить мячу дойти до адресата. Сутормин подключился к атаке гостей по правому флангу, но прострельную передачу выполнил в противоход сразу трём партнёрам по команде. Пас на Малкома прошёл на правый край штрафной площади, который от лицевой линии попытался прострелить вдоль ворот, но ближайшему сопернику удалось отбить мяч на угловой. Самошников с центра поля зачем-то решил забросить мяч в свою штрафную площадку. Дюпин с трудом обработал мяч, после чего был вынужден просто совершать вынос в аут, так как прессингующий соперник был близко. Постепенно наращивают давление питерцы на оборону соперника. Казанцы с каждой минутой начинают всё глубже садиться к своей штрафной площади. Клаудиньо врывался по левому краю в штрафную площадку "Рубина", но в борьбе с Талби и Зотовым потерял равновесие. Сергей Иванов уверенно разводит руки в стороны - пенальти здесь не будет. Мягкий заброс прошёл к левому углу вратарской площади, куда набежал Малком и с левой ноги мощно палил по воротам - над перекладиной мяч просвистел.

На 24 мин. зенитовцы открывают счет 0:1: Артём Дзюба! Красота! Через центр зенитовцы проникли в чужую штрафную площадку, благодаря тонкой перепасовке, и Дзюба с паса Клаудиньо пробил с десяти метров идеально точно в правую "девятку". У "Рубина" пока что совершенно ничего не получается с точки зрения конструктива. Пока что по всем компонентам "Зенит" выглядит лучше. Нужно команде Леонида Слуцкого что-то менять.



На 29 мин. зенитовцы увеличивают счет 0:2: Клаудиньо! Блеск! Хотя началось всё с потери мяча Абильдгора у своей штрафной площади. Последовал заброс в штрафную площадку на Дзюбу, который сделал головой пас в центр на Малкома, а тот уже скатил под удар Клаудиньо. Последний пульнул со всей силы со средней дистанции под правую штангу. Дюпин имел 0% шансов на спасение ворот. Леонид Слуцкий не находит себе места в своей технической зоне. Такое ощущение, что передвигается он в последние несколько минут даже больше своих подопечных, которые находятся на поле. Немало экспертов перед матчем прогнозировали непроигрыш "Рубина", но на деле получается пока что игра в одни ворот. Конечно, ещё далеко до финального свистка, но пока что не видно, за счёт чего бы казанцы могли совершить камбек. "Зенит" продолжает вести игру первым номером, пасуясь в центральной зоне поперёк поля. Казанцы, по-прежнему, неохотно идут в прессинг. Такое ощущение, что "Рубин" сегодня попросту не настроился на игру против чемпиона России. Словно на матч против кого-то из аутсайдеров вышла команда Леонида Слуцкого. Кварацхелия по центральной оси разгонял контратаку "Рубина", но партнёры по команде совершенно не поддерживают атакующий настрой Хвичи. Да, явно он перерос уровень "Рубина".



На 43 мин. зенитовцы делают счет 0:3: Артём Дзюба делает дубль! Как детей раскатывают! Барриос отобрал мяч у своей штрафной площади, после чего пошла быстрая контратаку "сине-бело-голубых". Малком сыграл на правый край чужой штрафной площади на Кузяева, который в касание прострелил на дальнюю штангу, а Дзюбе оставалось просто не промахнуться по пустым воротам с пары метров. Первый тайм окончен! "Зенит" громит в гостях "Рубин" со счётом 3:0. Отдыхаем...



Идет второй тайм, «Зениту» нельзя останавливать действие и ритм игры, торможение ломает все схемы расположения игроков, открывает зоны для соперника. Не стал Леонид Слуцкий проводить какие-то замены в перерыве матча. Очень неожиданно, учитывая, что у казанцев совершенно ничего не показал в первом тайме. Деспотович с дальней дистанции пробил по воротам гостей, но почти по центру мяч полетел, и Крицюк легко справился. Интересно, что это первый удар для "Рубина" в этом матче вообще. За первый тайм рубиновцы ни разу не пробили по воротам «Зенита». Угловой с левого фланга подали казанцы - Дюпин на выходе ошибся, не сумев поймать мяч, но не наказали вратаря "Рубина" за ошибку. Повезло казанцам в этом эпизоде. Не намерены сбавлять обороты питерцы после перерыва, несмотря на огромное преимущество в счёте. Играет команда Сергея Семака в своё удовольствие. Леонид Слуцкий получил жёлтую карточку за эмоции. Главный тренер "Рубина" очень бурно отреагировал на эпизод, в котором не был зафиксирован фол против Кварацхелии.



На 67 мин. казанцы получили подарок - 1:3: Автогол Дмитрия Чистякова! Со стандарта Хакшабанович подал на дальний край штрафной площади, откуда Абильдгор несильно пробивал по воротам, и мяч стал бы добычей Крицюка, если бы не Чистяков, который в падении головой зачем-то прыгал, отправив снаряд в собственные ворота. Штрафной удар на левом фланге атаки заработали питерцы, но у них подача стандарта не увенчалась никакой остротой у чужих ворот. 3:14 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Если брать только удары в створ ворот, то здесь также очень большое преимущество гостей из Санкт-Петербурга - 1:7. Дзюба явно уже устал к концу матча, но некем его попросту заменить. Сердар Азмун даже не прилетел в Казань на этот матч. Других нападающий в запасе "Зенита" тоже нет. У казанцев не получается зажать "Зенит" на одной половине поля. Более того, именно гости продолжают больше владеть мячом. Матч завершен, «Зенит» показал высокий класс как стратегический, так и напористый, динамический и стремительный и продолжает лидировать в турнирной таблице с 20 очками.

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