«Сочи» проиграли «Динамо» 0:1

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19 сентября 2021, 21:46 Борис Омельченко,

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Сегодня, 19 сентября 2021г на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Динамо». Арбитр матча Василий Казарцев (Россия)

«Сочи» в прошлом туре уверенно обыграла «Уфу» со счетом 3:1. «Сочи» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью (5 побед 2 поражение). У команды 5 побед в 6 предыдущих матчах в РПЛ и к этой встрече сочинцы подходят на 2-м месте турнирной таблицы. На своем поле «Сочи» выиграл в 18 из 25 домашних матчей в РПЛ с начала 2020 года, забив в них 60 голов. Лучше на своем поле играет только «Зенит», у которого 20 побед в 24 играх в чемпионате за этот период и 75 забитых мячей. В этом розыгрыше Премьер-лиги сочинцы дома провели 3 матча, в которых выиграли с разницей мячей 8:1. «Динамо» в прошлом туре потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:2. «Динамо» не выиграло в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). Тем не менее с 13 набранными очками динамовцы после 7 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице. Отметим, что команда лидирует по заработанным баллам в выездных играх в этом сезоне Премьер-лиги (9). В гостях «Динамо» выиграло в 3 из 4 матчей в этом розыгрыше РПЛ (1 поражение).

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Сочи" за последние шесть туров лишь раз потерял очки, а вот "Динамо" уже два тура подряд не может победить, посмотрим, сможет ли сегодня команда Сандро Шварца исправиться и набрать важные три очка в борьбе за верхние позиции в чемпионате России.​ Спокойно начинается наша игра, футболисты "Сочи" пока катают мяч на своей половине поля и присматриваются к "Динамо".​ Угловой у ворот "Динамо". Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади, Родригао головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Моро в центре поля нарушил правила против Нобоа. Игроки "Сочи" быстро разыграли стандарт, но получилось крайне неудачно.​ Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля московскому клубу пройти достаточно трудно.​

На 12 мин. динамовцы открывают счет -0:1:Захарян!​ Шиманьски на половине поля "Сочи" перехватил мяч у Нобоа и протолкнул его на Захаряна к радиусу штрафной площади, Арсен подработал мяч, сместился к правому углу штрафной площади, а затем точно пробил под левую штангу, Джанаев был бессилен.​ Цаллагов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Лещук без особого труда поймал его.​ Нобоа со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в завершении Моро в борьбе с Поповым выбил мяч головой на угловой, а Василий Казарцев назначил удар от ворот.​ Заика на левом фланге теперь уже отыгрался с Юсуповым, затем Кирилл сместился в центр и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Лещук всё контролировал.​ Варела в центре поля нарушил правила против Заики. "Сочи" вновь не удалось быстро разыграть стандарт. Кириллу потребовалось время, чтобы подняться после удара по ногам.​ Грулёв на правом углу штрафной площади "Сочи" накрыл Родригао и перехватил мяч, к отскоку сразу же подбежал Макаров и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Джанаеву.​ Грулёв промчался по левой половине поля к углу штрафной площади из затем выполнил передачу на левый угол штрафной на Шиманьски, Себастиан пробил в касание по воротам, мяч попал в Барача.​

Барач из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Заика зацепился за мяч и от лицевой линии дважды попытался выполнить прострел во вратарскую, вначале ногу под прострел подставил Шиманьски, а затем уже грамотно в обороне сыграл Ордец, который разрядил ситуацию у своих ворот.​ Захарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи".​ Скопинцев под давлением Попова головой выбил мяч в центр радиуса штрафной площади, Нобоа пробил по воротам, мяч задел Моро, а затем его у левой штанги уже спокойно выловил Лещук.​ Макаров с правого фланга сместился к линии штрафной площади, далее Денис выполнил передачу в центр по линии штрафной, Грулёв пяткой отправил мяч на левый угол штрафной площади, Скопинцев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.​ Маргасов с правого фланга выполнил опасную подачу в центр вратарской, Нобоа в борьбе с Ордецом не смог пробить по воротам. Далее после борьбы и отскоков Заика выполнил передачу из центра штрафной площади на правый её угол, Попов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч вновь попал в сетку с внешней стороны.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" при достаточно равной игре на выезде пока переигрывает "Сочи" с минимальным счётом. Сегодня обе команды показывают достаточно активный и атакующий футбол, будем надеяться, что после перерыва клубы не будут сбавлять обороты и продолжат действовать в том же темпе.​ Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Маргасов накрыл Дмитрия и выбил мяч в аут.​ Варела с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Грулёв в борьбе с Барачем не смог зацепиться за мяч.​ С левого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади от Юсупова, Маргасов головой сбросил мяч во вратарской, Касьерра в касание пробил по воротам, Лещук успел сократить дистанцию и спасти свою команду в очень непростой ситуации.​ Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте.​ Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Нобоа в касание пробил по воротам, мяч задел Варелу и затем слабо полетел в ближний угол, Лещук сыграл внимательно и намертво выловил его.​ Сильный дождь пошёл в Сочи под конец матча, возможно, это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.​

Сильный дождь пошёл в Сочи под конец матча, возможно, это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.​ Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Моро. Матч завершен, «Динамо» показало волевой, боевой футбол и добились заслуженной победы.

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