«Сочи» проиграли «Динамо» 0:1

Сегодня, 19 сентября 2021г на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Динамо». Арбитр матча Василий Казарцев (Россия)
«Сочи» в прошлом туре уверенно обыграла «Уфу» со счетом 3:1. «Сочи» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью (5 побед 2 поражение). У команды 5 побед в 6 предыдущих матчах в РПЛ и к этой встрече сочинцы подходят на 2-м месте турнирной таблицы. На своем поле «Сочи» выиграл в 18 из 25 домашних матчей в РПЛ с начала 2020 года, забив в них 60 голов. Лучше на своем поле играет только «Зенит», у которого 20 побед в 24 играх в чемпионате за этот период и 75 забитых мячей. В этом розыгрыше Премьер-лиги сочинцы дома провели 3 матча, в которых выиграли с разницей мячей 8:1. «Динамо» в прошлом туре потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» со счетом 1:2. «Динамо» не выиграло в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). Тем не менее с 13 набранными очками динамовцы после 7 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице. Отметим, что команда лидирует по заработанным баллам в выездных играх в этом сезоне Премьер-лиги (9). В гостях «Динамо» выиграло в 3 из 4 матчей в этом розыгрыше РПЛ (1 поражение).
Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Сочи" за последние шесть туров лишь раз потерял очки, а вот "Динамо" уже два тура подряд не может победить, посмотрим, сможет ли сегодня команда Сандро Шварца исправиться и набрать важные три очка в борьбе за верхние позиции в чемпионате России. Спокойно начинается наша игра, футболисты "Сочи" пока катают мяч на своей половине поля и присматриваются к "Динамо". Угловой у ворот "Динамо". Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади, Родригао головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Моро в центре поля нарушил правила против Нобоа. Игроки "Сочи" быстро разыграли стандарт, но получилось крайне неудачно. Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля московскому клубу пройти достаточно трудно.
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На 12 мин. динамовцы открывают счет -0:1:Захарян! Шиманьски на половине поля "Сочи" перехватил мяч у Нобоа и протолкнул его на Захаряна к радиусу штрафной площади, Арсен подработал мяч, сместился к правому углу штрафной площади, а затем точно пробил под левую штангу, Джанаев был бессилен. Цаллагов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Лещук без особого труда поймал его. Нобоа со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в завершении Моро в борьбе с Поповым выбил мяч головой на угловой, а Василий Казарцев назначил удар от ворот. Заика на левом фланге теперь уже отыгрался с Юсуповым, затем Кирилл сместился в центр и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Лещук всё контролировал. Варела в центре поля нарушил правила против Заики. "Сочи" вновь не удалось быстро разыграть стандарт. Кириллу потребовалось время, чтобы подняться после удара по ногам. Грулёв на правом углу штрафной площади "Сочи" накрыл Родригао и перехватил мяч, к отскоку сразу же подбежал Макаров и пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Джанаеву. Грулёв промчался по левой половине поля к углу штрафной площади из затем выполнил передачу на левый угол штрафной на Шиманьски, Себастиан пробил в касание по воротам, мяч попал в Барача.
Барач из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Заика зацепился за мяч и от лицевой линии дважды попытался выполнить прострел во вратарскую, вначале ногу под прострел подставил Шиманьски, а затем уже грамотно в обороне сыграл Ордец, который разрядил ситуацию у своих ворот. Захарян пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи". Скопинцев под давлением Попова головой выбил мяч в центр радиуса штрафной площади, Нобоа пробил по воротам, мяч задел Моро, а затем его у левой штанги уже спокойно выловил Лещук. Макаров с правого фланга сместился к линии штрафной площади, далее Денис выполнил передачу в центр по линии штрафной, Грулёв пяткой отправил мяч на левый угол штрафной площади, Скопинцев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. Маргасов с правого фланга выполнил опасную подачу в центр вратарской, Нобоа в борьбе с Ордецом не смог пробить по воротам. Далее после борьбы и отскоков Заика выполнил передачу из центра штрафной площади на правый её угол, Попов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч вновь попал в сетку с внешней стороны.
Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" при достаточно равной игре на выезде пока переигрывает "Сочи" с минимальным счётом. Сегодня обе команды показывают достаточно активный и атакующий футбол, будем надеяться, что после перерыва клубы не будут сбавлять обороты и продолжат действовать в том же темпе. Скопинцев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Маргасов накрыл Дмитрия и выбил мяч в аут. Варела с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Грулёв в борьбе с Барачем не смог зацепиться за мяч. С левого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади от Юсупова, Маргасов головой сбросил мяч во вратарской, Касьерра в касание пробил по воротам, Лещук успел сократить дистанцию и спасти свою команду в очень непростой ситуации. Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" очень уверенно отвели угрозу от своих владений при этом стандарте. Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Нобоа в касание пробил по воротам, мяч задел Варелу и затем слабо полетел в ближний угол, Лещук сыграл внимательно и намертво выловил его. Сильный дождь пошёл в Сочи под конец матча, возможно, это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
Сильный дождь пошёл в Сочи под конец матча, возможно, это заставит команды чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. Жоаозиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Моро. Матч завершен, «Динамо» показало волевой, боевой футбол и добились заслуженной победы.
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