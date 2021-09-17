Футбольный клуб «Челябинск» сыграет с прямым конкурентом

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17 сентября 2021, 13:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Матч состоится завтра.

18 сентября «Челябинск» примет на своем поле «Волгу» из Ульяновска. Встреча состоится в рамках первенства ФНЛ-2 в четвертой группе.

Такие матчи, как завтрашний, называют битвой за 6 очков. Ведь на победу будут претендовать лидеры турнира: команды, конкурирующие за место на пьедестале.

Напомним, что ФК «Челябинск» сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице своей группы. Команда порадовала болельщиков фантастической серией из 8 побед подряд. Клуб набрал максимум очков, сейчас он является единственным коллективом во всем профессиональном футболе страны, который еще не потерял ни одного очка.

Ульяновская «Волга» расположилась на второй строчке турнирной таблицы. У нее на 4 очка меньше, чем у «Челябинска». В 9 матчах игроки «Волги» допустили лишь одно поражение.

Какая команда сумеет грамотнее выстроить атаку и оборону — покажет завтрашний матч. Начало в 16 часов, место — стадион «Центральный».

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