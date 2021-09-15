«Челси» одержал победу 1:0, но «Зенит» выглядел достойно

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15 сентября 2021, 06:41 Борис Омельченко,

Фото: globallookpress.com

Сегодня, 14 сентября 2021 г. на стадионе Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия) состоялась встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H между «Челси» (Англия) и «Зенитом» (Россия). Арбитр поединка Бартош Франковски (Польша).

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. Интересно, что в истории ЛЧ только один чемпион не смог выйти из группы в следующем сезоне после завоевания трофея. Это был именно «Челси», который в сезоне-2011/2012 выиграл Лигу чемпионов, а в сезоне-2012/2013 занял 3-е место в своем квартете. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Челси» потерпел всего 1 поражение. В 13 матчах английский клуб победил 9 раз и еще трижды сыграл вничью. Вообще в ЛЧ лондонцы с российскими клубами встречались нечасто, но при этом еще ни разу им не проигрывали: в 6 поединках у «Челси» 5 побед и 1 ничья. А вот с «Зенитом» команда сыграет впервые. Питерский клуб является действующим чемпионом РПЛ, и поэтому начинает свое выступление в ЛЧ с группового этапа. В последний раз «Зенит» выходил в плей-офф этого турнира в сезоне-2015/2016. А две предыдущие попытки питерцев пройти дальше группового раунда ЛЧ завершились неудачей: российский клуб оба раза занял последнее место в своей группе. Новый сезон главного еврокубкового турнира стартует! Нас ждёт много всего интересного!

Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Челси". Сергей Семак уже напряжённо вглядывается в ситуацию на поле, и тут к нему подошёл познакомиться резервный судья. А "Зенит" пока старается владеть мячом. Удалось футболистам "Челси" наладить контроль над мячом, пошли вперёд хозяева поля. Маунт получил мяч на левом фланге, Кузяева пройти не удалось. Продолжается позиционное наступление "Челси", не торопятся игроки хозяев, отыграли назад на защитников. Зиеш набирал скорость по центру к штрафной площади соперника, но Вендел у него чисто мяч отобрал. Хорошо отыграл в обороне Маркус. Первый подход к штрафной площади "Зенита", Лукаку отыгрывал на партнёра, но попал в игрока гостей. Огромное преимущество у "Челси" по владению мячом. Как только лондонцы его теряют, сразу вступают в плотный прессинг. Контратака "Зенита", Кузяев с левого фланга прострелил на Азмуна, который то ли ошибся на приёме, то ли отыгрывал на Вендела, которого на линии штрафной не оказалось. Удалось игрокам "Зенита" около минуты покатать мяч, есть возможность чуть успокоить "Челси", заодно и в игру влиться. Опасная атака "Зенита"! Отличный заброс в штрафную площадь от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс! Угловой! Зиеш пробивал с дальней дистанции по воротам "Зенита", Чистяков принял мяч на себя. Атака продолжилась, Маунт забрасывал на Лукаку, но получилось не очень точно, не дотянулся форвард. Опасная атака "Зенита"! Отличный заброс в штрафную площадь от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс! Угловой! Пока полёт нормальный! "Челси" не включает запредельные скорости, и пока всё получается у "Зенита". Моментов пока не было у нас. Жоржиньо в центре поля зацепил за ногу Клаудиньо. Ракицкий не стал забрасывать мяч в штрафную, отыграл налево. Там последовала скидка на Кузяева, который издали нанёс удар, но получилось намного выше перекладины! Не опасным получился угловой у "Челси", зато по владению мячом тотальное преимущество у хозяев поля. 67% на 33% по этому показателю. Хаким Зиеш после скидки Лукаку сильно пробивал с подступов к штрафной площади, но угодил в игрока "Зенита". Зиеш по центру приближался к штрафной площади нашей команды, Барриос в красивом подкате чисто выбил мяч у полузащитника "Челси". Посвистывают болельщики "Челси", надо сказать! Не думаю, что ждали они такую относительно пассивную игру в атаке у своей команды. Хорошо работает подстраховка у "Зенита". Как только Лукаку получает мяч или обыгрывает кого-то из защитников, рядом с ним сразу возникает Барриос. Джеймс навесил от левого флажка на ближнюю штангу, получилось точно на голову игрока "Зенита". Мяч выбит в аут. Угловой у ворот "Челси", разыграли слева игроки "Зенита", в итоге навесил Ракицкий, но хозяева отбились. Ракицкий сыграл на подборе, пробил с линии штрафной площади, но получилось точно в руки Менди. Подача в штрафную площадь "Зенита" на подключившегося Маркоса Алонсо, на перехвате смог сыграть Сутормин. Угловой у ворот "Зенита". Зиеш навесил от правого флажка на Лукаку, Крицюк здорово сыграл на выходе и смог мяч выбить. Не очень хороший угловой получился у "Челси", пошла подача справа на дальнюю штангу, Аспиликуэта не успел тут на мяч, но и передача на самом деле была не особо удачной. Всего 8 секунд команды переиграли, польский арбитр отправил команды отправлять. Тотальное территориальное преимущество на стороне "Челси", но плотная оборона "Зенита" приводит к тому, что хозяева пока не нанесли ни единого удара в створ ворот Крицюка. У российского клуба атаки получаются по праздникам, тоже ничего опасного создать не получается, но Ракицкий после углового нанёс единственный пока в матче удар в створ. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут!

Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва. Первый удар в створ от "Челси". Зиеш с подступов к штрафной площади зарядил, но получилось не очень сильно, в прыжке Крицюк мяч забрал. Вновь игроки "Челси" пошли вперёд, Аспиликуэта делал справа передачу на ход Джеймсу, но получилось слишком сильно, Дуглас Сантос успел поставить корпус и проводил мяч за лицевую. Хорошая атака "Зенита", Кузяев справа ворвался в штрафную площадь соперника под передачу Малкома, успел его накрыть Кристенсен. Посмотрим угловой! Разыграли справа Дуглас Сантос и Клаудиньо, в итоге последовала попытка навеса, но мяч попал в ближнего игрока, коим оказался Маркос Алонсо. Аут в пользу "Зенита". "Челси" продолжает контролировать мяч, "Зенит" по-прежнему обороняется. Пока всё получается удачно, моментов у ворот Крицюка в общем-то и нет. Джеймс прострелил с правого фланга, на перехвате сыграл игрок "Зенита". До этого тоже была накрыта попытка передачи в штрафную площадь. Джеймс прострелил с правого фланга, на перехвате сыграл игрок "Зенита". До этого тоже была накрыта попытка передачи в штрафную площадь. Хаверц справа в штрафную площадь ворвался, выходил на позицию для прострела, но Ракицкий выдвинулся и выбил мяч на угловой! Середина второго тайма у нас идёт, футболисты "Зенита" продолжают сдерживать атаки соперника. Моментов у ворот Крицюка по-прежнему толком нет.

На 69 мин. англичане открывают счет - 1:0:. Ромелу Лукаку. 1:0. Идеальная подача от Аспиликуэты, Лукаку опередил Чистякова и головой с линии вратарской площадки отправляет мяч в самый уголок ворот Крицюка. Продолжает "Челси" контролировать мяч на половине поля "Зенита". Теперь главное - не развалиться. Да, на классе "Челси" сегодня играет. Хаверц справа в штрафной обыграл защитника, убрал на замахе ещё одного, но пробить к счастью не успел. Хаверц отличный пас налево отдал на Лукаку, который своей передачей пытался выдать мяч под удар Маркосу Алонсо, но Кузяев успел на перехвате сыграть. Продолжает "Челси" неторопливо катать мяч. Надо постараться убежать в ту единственную контратаку, и пытается "Зенит" соперника прессинговать! Что интересно, 8 российских игроков у "Зенита" заканчивают эту встречу. Впрочем, на замене и так только россияне были у Семака. Не получается у петербургского клуба рвануть в контратаку. Звучит финальный свисток, «Зенит» проиграл, но проиграл достойно, не хватило нашим ребятам техники и мастерства.

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