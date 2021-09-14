Впервые в России судят тренеров и футболистов за договорной матч

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14 сентября 2021, 17:09

В России началось рассмотрение уголовного дела о первом в истории страны договорном матче. Футболисты и тренер клуба «Черноморец» из Новороссийска не сознаются в том, что специально повлияли на результат спортивного соревнования.



По версии следствия, исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян договорился с тренером из Новороссийска Хазретом Дышковым об организации фиктивной игры. За это последнему пообещали вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Тренер согласился на сделку и подключил к этому несколько игроков команды. Они во время матча поддавались, в результате чего счёт игры составил 3:1. Генеральная прокуратура России потребовала, чтобы суд проходил в Воронеже, хотя территориально он должен состояться в Краснодарском крае. Надзорное ведомство опасается, что подсудность региону может повлиять на ход расследования и самого суда. Уголовное дело в отношении «Чайки» выделено в отдельное производство.



Адвокаты подсудимых попросили суд закрыть двери для журналистов. Один из защитников и вовсе заявил, что процесс может отразиться на судьбе доверителей. Суд не учёл мнение защиты и пригласил представителей СМИ в зал. Следующее судебное заседание состоится через две недели. Футболистам и тренерам грозит до пяти лет лишения свободы.





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