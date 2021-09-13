Французский футболист Джером Боатенг отделался от тюрьмы за 1,8 млн евро

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13 сентября 2021, 11:55

Футболиста Джерома Боатенга, игрока ФК «Лион» обвинили в домашнем насилии. Суд установил, что он избил бывшую девушку Шерин Зенлер, которая является матерью его дочерей.



Девушка на суде показала, что три года назад они вместе проводили время на Карибах. Во время ссоры футболист ударил её по лицу, начал таскать за волосы. После этого он бросил в Шернин лампу и переносной холодильник. Спортсмен не согласился с обвинениями, но не отрицает конфликта. Джером объяснил, что оттолкнул девушку во время ссоры и она упала на пол. Суд встал на сторону Шерин. Футболисту назначили денежный штраф в размере 1,8 миллиона евро. Боатенг считает, что ему повезло. По закону ему грозил тюремный срок до пяти лет.



Другая бывшая девушка спортсмена Каси Ленхардт совершила самоубийство. В СМИ писали, что Боатенг напал на неё, повредил мочку уха. Но девушка не обращалась в полицию. Через несколько дней после конфликта она свела счёты с жизнью. Прокуратура не нашла фактов причастности футболиста к смерти подруги. Однако игрок в 2021 году покинул ФК «Бавария», несмотря на то, что клуб принимал участие в чемпионате мира. С новым клубом у Джерома подписан контракт до 2023 года.





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