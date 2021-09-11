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«Зенит» показал результативную игру с «Ахматом» 3:1

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«Зенит» показал результативную игру с «Ахматом» 3:1
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 11 сентября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) встретились в 7-го туре Тинькофф РПЛ «Зенит» и «Ахмат». Арбитр поединка Евгений Кукуляк (Калуга).

Зенитовцы перед паузой на матчи сборных обыграла ЦСКА со счетом 1:0 и ушла на перерыв в статусе единоличного лидера турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» в этом сезоне чемпионата не проиграл ни одного матча (4 победы, 2 ничьи). «Зенит» на данный момент самая результативная команда в РПЛ. В 6 матчах в этом сезоне Премьер-лиги питерцы забили 13 голов. Кроме того, в 8 из 11 последних домашних игр в чемпионате команда забивала как минимум 3 мяча. У «Ахмата» в этом сезоне Премьер-лиги 3 победы и 3 поражения, при этом грозненцы занимают 8-е место в турнирной таблице. На выезде «Ахмат» не выиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 4 поражения). А в 4 из 5 предыдущих личных встреч в РПЛ грозненцы сыграли с «Зенитом» вничью.

Стартовал матч на "Газпром Арене". Игра пошла активно, зенитовцы с первых мин. пытаются доминировать. Вендел по центру продвинулся вперёд, но не смог сделать точную передачу налево на Азмуна. Ерохин справа покатил мяч в штрафную площадь в зону, где находились только соперники. Дуглас слева прошёл вперёд, но его прострел в штрафную площадь прервали защитники "Ахмата". "Ахмату" удалось по центру дойти до чужой штрафной площади, но у Конате хозяева мяч выбили. Азмун справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр на Дзюбу. Удар Артёма с рикошетом пришёлся в правый угол. Гудиев смог среагировать и отбить мяч.

На 9 мин. зенитовцы открывают счет - 1:0: Вендел! Дзюба справа в штрафной площади разобрался с соперником и откатил мяч в центр к линии штрафной площади на набегавшего Вендела. Маркус низом точно пробил в правый угол. Мостовой в центре по перехватил передачу Уциева вперёд по правому флангу. "Зенит" продолжает больше контролировать мяч, но угроз чужим воротам хозяева пока не создают. Полярус слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч выбит на Уткина, который с двадцати восьми метров пробил в левый верхний угол. Крицюк в отчаянном прыжке сумел отвести угрозу.

На 33 мин. зенитовцы увеличивают счет - 2:0: Ерохин! Дуглас слева вошёл в штрафную площадь, обыграл двух соперников и прострелил к воротам, где Ерохин в касание переправил мяч в сетку. Конате воспользовался неразберихой в обороне "Зенита", отобрал мяч и слева из пределов штрафной площади пробил по воротам. Крицюк смог остановить футбольный снаряд. Перерыв! "Зенит" - "Ахмат" - 2:0.

Во 2-ом тайме сделана замена: вместо Кузяева вышел Малком. На 52 мин. грозненцы отыграли один мяч - 2:1: Конате! Себаи по центру ворвался в штрафную площадь и сделал пас на Конате, который с двенадцати метров пробил в правый угол. Дуглас по левому флангу сделал немного сильно пас вперёд на ход Мостовому. Дзюба справа откатил мяч на Малкома, чей удар с пяти метров парировал Гудиев ногами. Вендел на добивании с семнадцати метров пробил левее ворот. Клаудиньо справа вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где удар Дзюбы в упор парировал Гудиев. Удар Малкома справа с двадцати пяти метров под перекладину отразил Гудиев. Быстров справа обыграл Дугласа и Кравцова, вошёл в штрафную площадь и прострелил в центр, где на перехвате сыграл Чистяков.

На 83 мин. зенитовцы увеличивают счет - 3:1: Малком справа сместился к воротам, обыгрался с Дзюбой и с восьми метров низом точно пробил в дальний угол. Звучит финальный свисток, «Зенит» показал импульсивный, резкий, стремительный футбол и набрал в турнирной таблице 17 очков.

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