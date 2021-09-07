Сборная России в трудной борьбе побеждает Мальту 2:0

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

7 сентября 2021, 23:55 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 7 сентября 2021 г. на стадионе в Москве «Открытие Арена» сборная России по футболу встретилась со сборной Мальты в рамках 6-го тура отборочного этапа Кубка мира 2022. Это будет последний матч для россиян в рамках сентябрьской квалификации. Арбитр поединка - Али Палабийик (Турция).

Против Мальты россияне подходят в полной боевой готовности и без потерь в составе. 3 очка очень нужны сборной России и они в родных стенах должны побеждать. Кипр неплохо начал отборочный цикл, отобрав очки у Словакии и Словении. Благодаря им он хоть и находится на последней позиции в группе, но отстает от лидера всего на три балла. Но в прошлом туре Кипр сенсационно на выезде не смог ничего противопоставить Мальте, разгромно уступив со счетом 0:3. Команда часто играет на удержание счета, пытаясь снизить результативность соперника. Особенно это проявляется в финальные 45 минут поединка. Кипр в 75% матчей отборов не проиграл на этом отрезке. Россия же в 100% случаев играла вничью во второй половине матча. Таким образом, ставка на то, что Кипр не проиграет во втором тайме, за коэффициент 2.00 имеет очень высокие шансы на победу. Россия проводит первый цикл матчей с новым тренером Валерием Карпиным. Команда показала отличный результат в противостоянии с Хорватией, заработав нужное очко с лидером группы. Сейчас сборная занимает вторую строчку в таблице. Россия в этом отборе играет не очень грубо. В 75% матчей России показывается не более трех “горчичников”, у Кипра этот показатель абсолютно аналогичен.



Игра началась. Первая попытка обостряющей передачи в исполнении Миранчука, но получилось не очень точно, голкипер сборной Мальты сыграл на выходе. Неторопливое начало игры, не бросились наши футболисты сразу в атаку, спокойно разыгрывают мяч. Надо сказать, сборная Мальты не тушуется. Хорошо прессингует команда гостей, пока не получается у нашей команды как следует обострить соперника. Футболисты сборной России мяч контролируют, Смолов получил мяч на правом фланге, но пройти защитника не смог. Пришлось отыгрывать назад. Миранчук делал передачу слева в штрафную площадь сборной Мальты, но без адреса получилось. Никуда не торопится Анри Бонелло.



На 10 мин. россияне открывают счет - 1:0: Фёдор Смолов! 1:0! Прессинг сработал! Ионов справа в штрафной накрыл защитника Мальты, отыграл на Смолова, который с угла вратарской переиграл голкипера гостей! Начало положено. Продолжает доминировать сборная России и прессингует соперника. Не получается у Мальты выбраться со своей половины поля. Опа, футболисты сборной Мальты перешли в атаку, и Пол Мбонг даже нанёс дальний удар по воротам. Намного выше ворот получилось. Мальта перешла в атаку. Пошла подача с правого фланга в штрафную площадь нашей команды, удалось отбиться сборной России. В контратаку побежали футболисты сборной России, Миранчук сделал длинную передачу направо на Ионова, который прострелил к линии штрафной, но там на перехвате игрок Мальты сыграл. Ерохин жёстко пошёл в стык в центре поля, удалось обойтись без нарушения правил. Внимателен турецкий арбитр. Футболисты сборной Мальты постепенно начинают осваиваться на нашем поле. Мяч держится хорошо у команды гостей. Быстрая атака сборной России, Ионов отыграл направо в штрафную на Смолова, который с острого угла пробил по воротам - Бонелло переправил мяч на угловой! Середина первого тайма у нас идёт. Вновь игроки сборной России наладили контроль над мячом, катают его в центре поля. Явно не всё получается у нашей команды в атаке. Владеть мячом можно бесконечно, но оборону соперника наши игроки практически не напрягают. Господа! Мы могли пропустить! Штрафной у наших ворот, пошла подача в штрафную площадь и удар по воротам, защитник россиян накрыл! Да, бывает и такое. Да, пока не такая яркая игра получается у нашей команды. Смолов забегал под передачу на правом фланге, но упустил мяч за боковую. Подходит к концу первый тайм. Не получается у сборной России оживиться в атаке, но беспокоит, что и Мальта не забывает в атаку бегать. Вратарь Бонелло далековато вышел из своих ворот, потому как никто из россиян не успел на передачу из глубины поля. Божечки мои! Что творится. Передача назад на Гилерме, который застыл на месте, в итоге Монтебельо сыграл на перехвате и отправлял мяч слева с острого угла в дальний угол. Рядом со штангой. Закончен первый тайм. Есть возможность передохнуть от посредственной игры сборной России с надеждой на светлое будущее. Перерыв.



После перерыва у нас с Мальтой все сложно, в атаке сборная Мальты. Пол Мбонг сильно пробил из-за пределов штрафной площади, Гилерме в прыжке мяч отбил, а Зобнин его вынес. Ну что можно сказать. Сборная Мальты лучше начинает второй тайм, мяч лучше держится у гостей. Угловой у ворот сборной Мальты. Миранчук навесил к линии вратарской площадки, Дивеев из борьбы смог ткнуть мяч в сторону ворот, но Бонелло поймал его в руки. Быстрая контратака сборной России, но вновь обострить не получилось. Навес с фланга - Бонелло забирает мяч в руки. Сборная Мальты играет лучше во втором тайме. Дожили, друзья. Мяч хорошо ходит у гостей, сборная России не показывает абсолютно ничего. Нам чуть Мальта не забила! Чудеса в обороне, Дивеев никоим образом не мешает Джозефу Мбонгу пробивать в касание после прострела с фланга! Спал Гилерме! Карпин пол тайма ходит с разведёнными руками, так себе пока получается у его подопечных. Страшно смотреть такой футбол. Осипенко подкараулил отскок из штрафной площади, нанёс удар с лёта издали - Бонелло мяч поймал. Не очень опасно. Ой, как эффектно Стив Борг убрал на замахе Кузяева, посадив его на пятую точку. Такое чувство, что мучается сборная России в этом матче, а вот Мальта получает удовольствие. Гости хотя бы в футбол играют. Уже и на ровном месте ошибается сборная России, Осипенко неправ. Последняя десятиминутка второго тайма у нас начинается. Пенальти назначают в ворота Мальты. Пробивает Бакаев, и счет становится 2:0: уверенно реализовал Бакаев пенальти. На точность не очень сильно пробил Зелимхан в правый от себя угол, Бонелло не угадал. Осипенко после углового пробил по воротам сборной Мальты, обыграв вратаря, мяч почти закатился за линию ворот, но успел Мускат вынести! Звучит финальный свисток и сборная Россия укрепляет свое положение в группе Н.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости