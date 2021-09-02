Клуб «Челябинск» проведет матч с «Динамо» из Барнаула
2 сентября 2021, 07:07 Татьяна Михайлова
Игра состоится сегодня.
2 сентября футболисты из Челябинска встретятся на домашнем поле с клубом «Динамо-Барнаул». Матч пройдет на стадионе «Центральном», начало в 16.30.
Напомним, что челябинские футболисты показали впечатляющую победную серию. В новом сезоне первенства ФНЛ-2 клуб выиграл 5 из 5 матчей, пропустив только один гол. В 4-й группе команда занимает первую строчку в турнирной таблице. «Динамо-Барнаул» расположился на пятом месте.
Стоимость билетов: вип-зона (центральная зона, южная трибуна) — 150 рублей, другие секторы — 100 рублей. Студенты и пенсионерам при предъявлении документа проход на матч обойдется в 50 рублей. Воспитанники спортивных школ города вместе с тренерами могут посетить игру бесплатно.
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