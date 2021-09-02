Сборная России — Хорватия не выявили победителя 0:0

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2 сентября 2021, 00:07 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 1 сентября 2021 г. на стадионе «Лужники» в Москве в четвертом туре отбора на чемпионат мира сборная России встретилась со сборной Хорватии. Арбитр поединка Рой Рейншрайбер (Израиль).

Сейчас у руля России Валерий Карпин, перед которым поставлена задача отобраться в Катар. Впервые за долгое время в заявку не попал Артем Дзюба, зато есть Федор Смолов, который на данный момент забил шесть мячей в шести матчах за “Локо” и лидирует в списке бомбардиров. У хорватов не будет Луки Модрича, также не в лучшей форме находится Никола Влашич, поэтому Златко Далич будет делать ставку на Крамарича и Перишича. Три года назад команды сыграли со счетом 2:2 (1:1 в основное время), сейчас ожидаем, что матч получится не менее ярким и сборные снова могут обменяться забитыми мячами. Поставить ставку на “обе забьют - да” можно с коэффициентом 1.92. Лука Модрич является двигателем всех атак хорватской сборной, без него будет не так просто гостям контролировать центр поля и выходить в быстрые атаки, а при позиционных атаках у хорватов часто бывают трудности, как это было в матче против сборной Чехии на Евро-2020. В отличной форме находится Александр Головин, также стоит упомянуть, что в расположении сборной есть и Черышев, который был одним из лидеров России на минувшем ЧМ. Без Модрича будет сложно хорватам забрать под свой контроль центр поля, а на выезде хорваты часто нарушают правила и в среднем получают за матч 2-3 ЖК. Мы уверены, что будет много борьбы, причем часто против правил, поэтому уверены, что главный судья покажет как минимум два горчичника сборной Хорватии. Россия после 3 туров квалификации занимает второе место в группе H с 6 набранными очками. Столько же баллов и у Хорватии, поэтому в ближайшей встрече может определиться единоличный лидер группы. Но сейчас именно Хорватия является главным претендентом на победу в группе H.



"Вперёд, Россия", - заводит трибуны диктор на стадионе. Рефери пока бросил монетку, разыграв мяч и ворота. Мы уже видим игру в первом тайме. Перишич прострелил в нашу штрафную, потом пошла возня от Дивеева, но сумели наши выйти относительно без нервов.



Карпин уже на ногах, есть что подсказать наставнику сборной России. Напомню, он проводит первый матч сегодня у руля национальной команды. Головин пошёл подавать, мяч в итоге доставили на Фернандеса, который решить эпизод не смог. Получилось просто на пробу, а не на силу или точность. Фернандес головой выбил мяч из штрафной после навесной подачи справа. Разобрались чётко, гости малыми силами атаковали. Миранчук не сумел обработать мяч в центре, загубив этим перспективную по скорости атаку. Хорваты довольно быстро все вернулись на свои позиции. Не скажу, что сборная России пока смотрится как-то иначе, чем раньше. В движении есть прогресс, но как бы на первых минутах дома он и должен быть. Соса прострелил в штрафную, Гилерме сыграл даже не на выходе, а уверенно в падении накрыл мяч корпусом. Атакуют интереснее хорваты пока, ударов нет. Влашич сделал пас на Перишича, удар по воротам которого накрыл Марио. Знаете, а как-то всё просто делают хорваты. Напрягает такое. Угловой. Захарян вошёл в штрафную, дождался паса от Миранчука и мощно пробил по воротам. Очень опасный удар был, Ливакович выручил. Угловой. Ливакович, кстати, довольно неуверенно играет, как будто очень сильно боится прессинга. Неужели не были готовы хорваты к такой прыти от наших? Карпин же открыто обещал атакующий футбол. Сорвалась наша атака после неточной передачи на левом фланге. Сборная России сейчас - это две маски. Одна - привычная нам, а вторая - это приятные намётки нового и позитивного. 57% на 43% - такая статистика по владению на текущий момент. Ничего особенного, если не считать, что ведут по этому показателю хорваты. Очень грустный матч в эти минуты. Грустно по причине того, что наши парни как-то перестали ходить в атаку, про удары по воротам я уж скромно промолчу. А вот и Златко Далич вышел к кромке поля, чтобы довольно жёстко успокоить как линию защиты, так и вечно выбивающего мяч в аут Ливаковича. Доминика по такой игре могут и заменить, я не шучу. Соса пока самый активный у хорватов, на левом фланге



Во втором тайме изменений в характере игры не появилось Ионов получил мяч в штрафной справа, подработал и пробил, правда, с левой ноги. Ливакович среагировал, хотя был закрыт своими игроками. Влашич пробил сейчас по воротам, мяч прошёл мимо цели. Очень Никола хочет забить, ему важно закрепиться в основе сборной сейчас. "Нужен гол", - скандируют трибуны. У нас же тревожный эпизод снова - Фернандес в чужой штрафной упал на газон, у него свело ногу. Пауза. Брозович справа со стандарта подал в штрафную, наши сумели отбиться. Потом атака хорватов продолжилась, Перишич был перед линией вратарской при навесе, пробить акцентировано ему не дали. Смогли сейчас наши игроки наладить контроль над мячом, даже несколько интересных атак получилось, но на этом всё. Головин сделал классный пас на Ионова, тот продрался слева на большой скорости, прострелил в штрафную, где параллельным курсом набрал ход Захарян. Пробить последнему толком не дали, Ливакович на месте. Атака классная. Опять же удивлюсь отсутствию Смолова. Кстати, не исключено, что Фёдор получил повреждение, поэтому его берегут. Гилерме спасет нашу сборную. Черышев по ошибке сделал передачу на Иванушеца, который был готов, развернулся и пробил. Среагировал Маринато. Заболотный получил мяч у лицевой линии и с острого угла слабо пробил по воротам, Ливакович без проблем забрал в руки. Звучит финальный свисток, фиксирующий боевую ничью, сборная Россия набирает одно очко и теперь у них 7 очков.

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