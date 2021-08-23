Футбольный клуб «Челябинск» возглавил турнирную таблицу ФНЛ-2
23 августа 2021, 13:10 Татьяна Михайлова
Команда стала одной из двух сборных, которые пока не потеряли очков во всероссийском первенстве.
Челябинские спортсмены выиграли пятый матч подряд. Встреча с «Амкар-Пермь» состоялась в минувшую субботу. Хозяева поля, пермские футболисты, приложили максимум усилий, желая одержать победу. Однако «Челябинску» удалось грамотно выстроить оборону и на 83 минуте забить гол. Это попадание стало единственным за весь матч, итог игры — 1:0.
Благодаря субботней победе, «Челябинск» возглавил турнирную таблицу 4-й группы Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона ФНЛ. С начала сезона южноуральские спортсмены одержали 5 побед в 5 проведенных играх.
Добавим, что в ФНЛ-2 осталось две сборных, которые пока не потеряли очки. Это «Челябинск» и «Сокол» (Саратов).
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