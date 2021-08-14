«Спартак» с трудом удержал победу над «Уралом» - 1:0

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14 августа 2021, 20:00 Борис Омельченко,

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Сегодня, 14 августа, на стадионе Открытие Банк Арена (Москва) состоялась встреча 4-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Уралом». Главный арбитр - Евгений Кукукляк (Калуга). «Спартак» с момента, как клуб возглавил Руй Витория, проиграл в 4 из 5 матчей в РПЛ и ЛЧ. В еврокубке «Спартак» проиграл 2 матча «Бенфике» с одинаковым счетом 0:2. В чемпионате в прошлом туре москвичи уступили дебютанту РПЛ – «Нижнему Новгороду» (1:2). В 3 из 4 последних личных встреч с «Уралом» в Премьер-лиге «Спартаку» не удалось выиграть, хотя предыдущий очный поединок завершился уверенной победой «красно-белых» со счетом 5:1. Екатеринбуржцы не выиграли ни одного матча в первых 3 турах этого сезона РПЛ. В предыдущей игре в чемпионате «Урал» уступил «Сочи» со счетом 0:2. В гостях в РПЛ команда не выиграла ни разу с ноября прошлого года (5 ничьих, 5 поражений).

Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Урала". Спартаковцы сразу провели первую атаку на ворота соперника, доставив мяч с правого фланга в штрафную площадку, но там Ларссону не позволили нанести удар по воротам. "Урал" явно не намерен большими силами обороняться в дебюте этого матча. Стараются "шмели" организовывать высокий командный прессинг на чужой половине поля. Первый контрвыпад гости провели правым флангом, откуда последовала подача верхом в штрафную площадку, но там защитники "красно-белых" разобрались, а на подборе уже сработал Зобнин. Из глубины поля прошёл длинный заброс в штрафную площадку гостей на Понсе, который хорошо обработал мяч, после чего пробивал из-под защитника метров с девяти, но получилось прямо в то место, где находился Годзюр. Уральцы в ответной атаке попытались вывести Панюкова на рандеву с Максименко, но успеха в этом замысле не достигли, да ещё и положение "вне игры" было зафиксировано у нападающего. Бакаев на правом фланге прошёл двух соперников, ворвался в штрафную площадку, откуда пробивал по воротам с острого угла, но выстрел был блокирован. После этого Крал забросил мяч в центр площадку на Ломовицкого, но удар головой у последнего откровенно не получился. Ломовицкий теперь пытался через центральную ось продраться с мячом в чужую штрафную площадку, но умело спартаковцу корпус поставил Кулаков, который заставил нарушить на себе правила. Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Низкая подача последовала на ближний край вратарской площади, но там уверенно в ситуации разобрались защитники "красно-белых".

Нервничает Руй Витория, не находя себе места в своей технической зоне. Не удалось ему вывести "Спартак" в групповой этап Лиги чемпионов, да и старт в национальном чемпионате не задался. Понсе отдал точный пас в полукружие штрафной площади на Ларссона, который тут же пробивал со средней дистанции с левой ноги, но получилось слабовато - Годзюр намертво мяч поймал в падении. Постепенно "Урал" начал большими силами осаживаться на своей трети поля. Стартовый запал гостей стих, и они перестали работать в высоком командном прессинге. Бакаев вступил в дискуссию с главным арбитром матча Евгением Кукуляком. Зелимхан пытается доказать, что в одном из эпизодов он получил болезненный удар по ноге, на что судья почему-то никак не отреагировал. Попытались через короткий пас правым краем обострить игру в атаке хозяева поля, но там уже очень много защитников "Урала" - сложно таким образом будет продвинуться вперёд. Всё ещё пытаются футболисты "Урала" организовывать контратаки после отбора мяча, но уже получается далеко не так бодро, как было в первую десятиминутку. По всему видно, что большого количества забитых голов в этой встрече ждать не стоит. Обе команды идут вперёд только с оглядкой на собственные тылы - никому не хочется рисковать. Ларссон с правого края выполнил прострельную передачу вдоль линии вратарской площади. Кулаков должен был выносить мяч далеко вперёд, но произошла срезка, и снаряд вылетел на угловой. Без проблем отбились екатеринбуржцы после подачи углового, и даже попытались организовать контратаку, но опасной она не получилась, и до логического завершения не дошла. Ларссон с правого края теперь вошёл в штрафную площадку и пробивал в ближний угол из-под Герасимова, но там всё было под контролем Годзюра, который снова забрал мяч в падении намертво. В центре поля Бакаев в борьбе с соперником неприятно подвернул ногу, из-за чего теперь заметно прихрамывает. Будем надеяться, что Зелихан в скором времени разбегается и забудет о боли.

Новый главный тренер "Урала" Игорь Шалимов не отходит от кромки поля, но при этом выглядит достаточно спокойным. Видимо, встреча пока что проходит по его плану. Фан-сектор "Спартака" старательно поддерживает своих любимцев, зазывая их в атаку. Но, тем временем, контрвыпад провели гости, и после скидки Егорычева с 23-х метров в касание пробивал Августиняк, но получилось практически по центру ворот, где и находился Максименко. Угловой удар в ответной атаке заработали "красно-белые", и после подачи Ларссона головой под перекладину пробивал Джикия, но Годзюр кончиками пальцев потащил мяч на ещё один угловой.

На 28 мин. спартаковцы открывают счет — 1:0: Роман Зобнин!

После подачи углового Жиго сделал скидку на Джикию, а тот головой отпасовал на линию вратарской площади на Зобнина, который с разворота вколотил мяч в сетку ворот. Интересно будет понаблюдать, как будет развиваться встреча после первого забитого гола. Бросится ли "Урал" отыгрываться, либо до конца первого тайма не будет предпринимать активных действий?! Были близки гости к ответному голу. С правого фланга прошла передача на ближний край штрафной площади на Мишкича, который мощно пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся. Явно прибавили в движении уральцы после пропущенного гола. Левым флангом теперь они провели быструю атаку, откуда прошла прострельная передача в центр штрафной площади, но там на этот раз защитникам "Спартака" удалось разрядить обстановку. Игорь Шалимов у кромки поля продолжает оставаться практически безэмоциональным. В центре поля, тем временем, идёт яростная борьба за контроль мяча. "Красно-белым" очень не хочется переходить на игру вторым номером. Ещё одну контратаку правым флангом разгоняли спартаковцы, которую наглым образом сорвал Герасимов, который руками прервал движение мяча. Панюков с левого фланга простреливал на уровне колен в штрафную площадку, но там Джикия в красивом броске головой отбил мяч за боковую линию поля. С правого фланга прошла подача в центр штрафной площади хозяев, где выше всех выпрыгнул Бикфалви и головой пробивал в дальний угол - в сантиметрах от угла ворот мяч прошёл. Тут же своей острой атакой ответили спартаковцы, и Крал пробивал из полукружия штрафной площади с левой ноги из-под защитника - мяч просвистел прямо над левой "девяткой". Мне нравится первый тайм этого матча. В целом команды показывают достаточно динамичную и интересную игру, создавая немало острых моментов у ворот соперника. Адамов выиграл борьбу на правом фланге у Бакаева, заработав для своей команды угловой. Большими силами уральцы подтягиваются к чужим воротам. Снова подача углового пошла на ближнюю штангу, и там опять всё было под контролем спартаковских защитников. Не стали хозяева пытаться организовывать контратаку - Ларссон просто вынес мяч к центральной линии. Бикфалви со штрафного удара мощно пробивал, но выстрел на свою голову в высоком прыжке принял Понсе. Нужно теперь дать время Эсекелю восстановиться после нокдауна. Первый тайм окончен! "Спартак" пока что впереди с минимальным счётом. Отдыхаем...

Второй тайм начался! Обошлось без замен в перерыве матча. Игорь Шалимов предпочитает не торопиться с кадровыми перестановками, надеясь, что его стартовый выбор сумеет сравнять счёт. Спартаковцы пока лучше держат мяч после возобновления игры, но при этом не стремятся проявлять агрессию в атаке. Ломовицкому удалось заработать штрафной удар на левом фланге. Отсюда можно подавать в штрафную площадку. Жиго через центральную ось разогнал контратаку "Спартака" и просил ответный пас от Понсе, но Эсекель решил пробить с дальней дистанции - промах. "Урал" только сейчас впервые во втором тайме пересёк с мячом центральную линию поля. Позиционная атака закончилась подачей Кулакова в штрафную площадку, но там разобрались спартаковские защитники. После перерыва больше стало свистков судьи - обе команды используют тактику мелкого фола. Такая игра в эти минуты должны идти на пользу "Спартаку", который ведёт в счёте. Попасовались немного поперёк поля защитники и вратарь "Спартака", практически не встречая прессинга со стороны екатеринбургских игроков атакующей зоны. После прострела с правого фланга от Зобнина мяч попал в руку Подберёзкину. VAR не имеет права вмешиваться в этот эпизод, так как рука Вячеслава была за пределами штрафной площади. Два угловых кряду подали спартаковцы - по одному с каждого из флангов, но опасности у ворот Годзюра не возникло - спокойно в своей штрафной площади отработали защитники уральцев. Понсе острый проникающий вертикальный пас выполнял в штрафную площадку, но там Годзюр успел забрать мяч в ногах Ларссона. Громко закричал Джордан, сетуя на упущенную возможность отличиться забитым голом. У кромки поля Игорь Шалимов начал активно жестикулировать руками. После первой замены он задумал также какие-то тактические перестановки, и теперь доносить свои идеи до подопечных. В прошлом сезоне матчи между "Спартаком" и "Уралом" радовали болельщиков голевой феерией. Сегодня, видимо, этого ждать не приходится. Второй тайм получается достаточно скучным. Если "Урал" проиграет этот матч, то останется в зоне прямого вылета в РПЛ. "Спартак" на данную минуту с шестью очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Руй Витория продолжает обходиться без замен в этом матче. Пока что всё проходит под диктовку "Спартака" на поле, поэтому вмешиваться главному тренеру нет необходимости. Уральцы в ответной атаке заработали штрафной удар на правом фланге, и после подачи стандарта Мишкич головой по замысловатой траектории пробивал в дальний верхний угол - перекладина спасла "Спартак". Отреагировали на опасный момент у своих ворот спартаковцы, начав чуть глубже встречать соперников. Нельзя "красно-белым" оставлять много пространства для набора скорости соперникам. Катают мяч поперёк поля уральцы. При позиционных атаках у гостей ступор - не понимают они, как вскрывать насыщенные оборонительные порядки "Спартака". Грустно на это смотреть. Игорь Шалимов выглядит нервным в концовке матча. Мало времени остаётся у его команды для спасения, а моментами у ворот Максименко даже не пахнет. 48 на 52 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Урала" в этом матче. Хотя по игре это было незаметно даже. На чужой половине поля спартаковцы встречают сейчас своих соперников.​ А ведь "Уралу" пора бы уже организовывать финальный штурм ворот Максименко. 4 минуты компенсировано. Из глубины поля заброс следовал на забегание в штрафную площадку на Агеева, но того взяли в клещи два защитника, позволив мячу прискакать в руки Максименко. "Спартак" просто работает на время в последние секунды матча, не демонстрируя желания поставить жирную точку в матче в виде второго забитого гола. Егорычев с правого фланга выполнил диагональный навес на дальний край штрафной площади, откуда Бикфалви попытался пробить в падении "ножницами" с лёту, но промахнулся по мячу румын. Матч окончен! "Спартак" удержал минимальное преимущество над "Уралом", оформив свою вторую победу в нынешнем сезоне. Екатеринбуржцы остаются в зоне прямого вылета, имея в активе всего лишь одно очко.

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