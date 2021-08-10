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Чтобы не депортировали: почему ЦСКА отдал белорусского нападающего Шкурина в аренду в Динамо Киев

, 11:45 Источник: sports.ru

Чтобы не депортировали: почему ЦСКА отдал белорусского нападающего Шкурина в аренду в Динамо Киев
sports.ru

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Football Hub прокомментировал появление форварда ЦСКА Ильи Шкурина в киевском «Динамо».

Он утверждает, что власти Беларуси требовали депортации футболиста из России после его громких политических заявлений и отказа выступать за сборную родной страны.

«Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 млн, и на него рассчитывали.

Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.

Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история.

Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход.

ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – заявил Игорь Цыганык.

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