Чтобы не депортировали: почему ЦСКА отдал белорусского нападающего Шкурина в аренду в Динамо Киев

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10 августа 2021, 11:45 Источник: sports.ru

sports.ru

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Football Hub прокомментировал появление форварда ЦСКА Ильи Шкурина в киевском «Динамо».



Он утверждает, что власти Беларуси требовали депортации футболиста из России после его громких политических заявлений и отказа выступать за сборную родной страны.



«Шкурин произвел на меня хорошее впечатление. У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за 1,5 млн, и на него рассчитывали.



Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.



Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев – это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история.



Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него – это выход.



ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», – заявил Игорь Цыганык.





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