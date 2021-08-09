Челябинские футболисты одержали победу в выездном матче
9 августа 2021, 11:06 Татьяна Михайлова
Это третий подряд выигрыш для команды города в новом сезоне.
В рамках третьего тура Олимпа первенства России по футболу в ФНЛ-2 (группа 4) ФК «Челябинск» провел выездной матч с «Новосибирском». Игра была непростой.
Счет открыл челябинец Егор Дорохов на 23-й минуте. Уже под конец встречи хозяевам поля удалось забить гол и сравнять счет, но на 81-й минуте южноуралец Никита Касаткин попал в ворота соперника, обеспечив «Челябинску» победу. Итог игры — 2:1.
Добавим, что это третья подряд победа для челябинского футбольного клуба в новом сезоне Олимпа первенства России.
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