Боевая победа «Динамо» над ЦСКА 2:1

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8 августа 2021, 22:34 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 8 августа 2021 г. на стадионе ВТБ Арена (Москва) состоялась встреча 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и ЦСКА. Главный арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Московское дерби в рамках третьего тура РПЛ! «Динамо» принимает на своем поле ЦСКА.

“Армейцы” уступили “железнодорожникам” в предыдущем матче и сейчас не выглядят явными фаворитами. Сможет ли Алексей Березуцкий настроить своих подопечных на успех в этой встрече? «Динамовцы» начали новый сезон с двух побед, обыграв «Ростов» и «Уфу», в то время «армейцы» после победы над уфимцами в первом туре проиграли прошлый матч «Локомотиву». Очная дуэль данных соперников вызывает большой ажиотаж и действительно это будет ТОП-поединок.



Звучит стартовый свисток, игра началась позиционными атаками, активнее армейцы. Фернандес пытался открыться на фланге после передачи Облякова, однако россиянина скоростные данные подвели! Заболотный головой с близкого расстояния едва не забивает! Это Обляков нашёл рослого форварда передачей. ЦСКА в дебюте матча чаще владеет мячом. "Красно-синие" и "бело-голубые", напомню, очень давно дружат - братское дерби, если хотите. Ничего не получается у "Динамо". Даже через центр поля "бело-голубые" с трудом переходят сегодня. Своим присутствием "ВТБ Арену" почтили главный тренер сборной РФ Валерий Карпин и легендарный хоккеист Овечкин.



На 8 мин. армейцы открывают счет в матче - 1:1: Эджуке! Пробил африканец с близкого расстояния, убрав за счёт ложного финта Паршивлюка, и после рикошета от Бальбэуна мяч проскочил за линию. Напрашивался этот гол - ЦСКА в стартовые минуты был активнее, поэтому "Динамо" придётся нелегко после такого поворота. ЦСКА проскочил к воротам "Динамо", и Влашич с правой ноги зарядил по воротам - мяч прошёл рядом со штангой. Захарян финтом убрал Бийола и откатил мяч под удар Тюкавину, который нанёс прицельный выстрел в руки Акинфеева. Чалов пока совсем незаметен - только благодаря режиссёру телетрансляции мне удалось его отыскать на поле. "Горчичник" добрался до Фомина, который в спокойной обстановке завалил на газон Фернандеса. Россиянин не согласен с решением арбитра. Бальбэуна вспомнил времена "Вест Хэма" и грубо плечом сыграл против Чалова. Штрафного не будет. Клинтон с нескольких метров промахнулся! Шикарную передачу в сторону экс-игрока "Тоттенхэма" выдал Шиманьски. Захарян получил по ногам от Фернандеса, но продолжил движение - в итоге, мяч прошёл рядом со штангой. ЦСКА сегодня, кстати, начал матч по схеме 4-2-3-1, но заметно, как "армейцы" меняют схему время от времени. А теперь уже Антон выдал мяч в сторону Фёдора, но снова для Шунина никакой опасности этот тандем не таил. Проблемы со здоровьем у Заболотного - Антон держится за ногу. Думается, мышечное повреждение у форварда ЦСКА. ЦСКА атакует в эти минуты чаще - Ахметов выдал пас в направлении Мухина, тот продлил атаку через Чалова.



"Динамо" сейчас старается сыграть за счёт контратакующей игры. "Бело-голубые" обороняются значительно чаще. Захарян прострелил, выдав хитрую передачу, но не успел замкнуть на дальней штанге Нжи. Ух, как Шварц сейчас лютует на бровке - немецкий специалист считает, что фола не было на Влашиче. Завершён первый тайм. Встретимся через 15 минут.



Начинается второй тайм. Нет ни одной замены в составах ЦСКА и "Динамо", за исключением рокировки, которая вынужденно прошла у ЦСКА в концовке первого тайма. «Бело-голубые» начали сезон с двух побед. Сначала был переигран «Ростов» Валерия Карпина со счетом 2:0. Затем «Динамо» едва не упустило победу над «Уфой», ведя по ходу матча в большинстве 2:0. Расслабленность им едва не обернулась крахом. ЦСКА такого может не простить. Действительно, пенальти в ворота ЦСКА! На Бийоле лица нет - словенец явно подвёл "красно-синих". Пенальти назначил арбитр, за снос игрока «Динамо». Пенальти исполнен и счет становиться - 1:1: Фомин! Даниилу удалось устранить опытнейшего Акинфеева - Игорь улетел в другой угол. Игра отчётливо желала увидеть этот гол - "Динамо" выглядит во втором тайме лучше, поэтому всё у нас с нуля началось. ЦСКА очень нестабилен и с такой игрой, какую показывают при Алексее Березуцком, «армейцам» будет трудно рассчитывать на место в зоне еврокубков. Сначала ЦСКА вытащил непростую победу над «Уфой» — 1:0. Затем проиграли «Локо» — 1:2. На этом фоне клуб может покинуть Никола Влашич. И даже если он не покинет, вряд ли он будет так же выкладываться, как в прошлые годы. Игра продолжает складываться в пользу "Динамо" - пока нет азарта в игре ЦСКА, и это несколько печалит.



На 73 мин. динамовцы увеличивают свое преимущество - 2:1: Даниил Фомин добивает отскочивший от Акинфеева мяч. Тюкавин и Захарян снова разыграли мяч, последовал навес в штрафную - Акинфеев зафиксировал в руках. Два разных тайма: в первом доминировали армейцы и вели в счете и второй, в котором динамовцы смогли перевернуть всю игру и в итоге добиться боевой победы «Динамо» 2:1.

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