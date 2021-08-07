«Зенит» побеждает «Краснодар» 3:2

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

7 августа 2021, 19:39 Борис Омельченко,

Фото: Яндекс-картинки

Сегодня, 7 августа 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) состоялась встреча 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Главный арбитр матча Алексей Амелин (Тула).

Питерский клуб набрал максимум очков в двух стартовых турах и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» в первом туре разгромил тульский «Арсенал» 3:0, но на прошлых выходных оступился, проиграв дома ФК «Химкам» со счётом 1:0. Футболисты «Краснодара» не могут обыграть «Зенит» уже в шести личных встречах подряд. Получится ли у «быков» прервать столь неудачную серию по итогам предстоящей встречи? «Зенит» продолжает сокрушать всех своих оппонентов, действуя невероятно уверенно и стабильно. Под руководством Сергея Семака невский клуб выиграл три подряд чемпионских титула, а новый сезон начали с победы над «Локомотивом» в битве за Суперкубок России — 3:0. В двух турах зенитовцы победили клубы «Химки» и «Ростов» и вышел на привычное первое место в турнирной таблице.



Стартовал матч на "Газпром Арене"! Барриос в центральном круге получил удар в челюсть от Черникова. Арбитр оставил эпизод без внимания. «Быки» начали игру очень жестко, можно даже сказать грубо. Черников ударил сзади по ногам Вендела в центре поля.



На 10 мин. зенитовцы открывают счет — 1:0: Азмун! Вендел великолепной передачей вывел Азмуна справа один на один с голкипером. Сердар уверенно переиграл Сафонова, и открыл счёт в матче. Крыховяк с дальней дистанции низом решил пробить по воротам. Ракицкий остановил мяч у одиннадцатиметровой отметки. Крыховяк с лёта с двадцати трёх метров пробил намного выше ворот. Дуглас справа со штрафного пробил в ближний угол. Сафонов расположился верно и мяч уверенно поймал.



На 24 мин. краснодарцы забивают ответный гол 1:1: Кордоба! Де Вильена слева выдал пас в центр штрафной площади, где Кордоба в окружении защитников развернулся и пробил в левый угол. Сперцян со штрафного с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.



На 35 мин. питерцы увеличивают счет 2:1: Азмун! Кузяев справа прострелил к воротам. После двух рикошетов от соперников мяч оказался у Азмуна, который с десяти метров вколотил футбольный снаряд в сетку. Подачу Де Вильены слева заблокировал Барриос. Рамирес справа навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Кержаков и забрал мяч в руки.



На 44 мин. зенитовцы увеличивают счет до 3:1: Ерохин! Кузяев справа прострелил на Ерохина, который от угла вратарской площади сильно пробил в ближний угол. 3 минуты добавил Амелин в первом тайме. Перерыв! "Зенит" - "Краснодар" — 3:1.



Играем второй тайм. В перерыве в составе "Краснодара" произошла замена: вместо Егора Сорокина на поле вышел Силва Кайо. "Краснодар" владеет мячом, но на чужую половину переходить не торопится. Де Вильена слева выдал пас на Кордобу в штрафную площадь. Соперники не позволили Джону развернуться лицом к воротам. Крыховяк на чужой половине поля сбил Азмуна. Дзюба слева выкатил мяч на Ерохина, который с линии штрафной площади пробил выше ворот. Кузяев справа навесил на Дзюбу. Артём головой пробил выше ворот. Азмун по центру не смог удачно подработать мяч на ход после паса Дзюбы. Сперцян слева навесил на Кордобу, который головой пробил немного выше перекладины.



На 76 мин. краснодарцы сравняли один мяч 3:2: Спайич! Сперцян от углового флага навесил к воротам. Последовала серия ударов, которую удачно завершил Спайич. Караваев справа навесил на Азмуна, который головой пробил в правый угол. Сафонов в прыжке поймал мяч.



Дуглас от углового флага навесил на Ерохина, который головой пробил левее ворот. Ильин в центре поля толкнул в спину Барриоса. Матч завершен, «Зенит» продолжает удерживать высокий уровень результативности, стремительности и динамичности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости