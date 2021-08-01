«Ростов» ничего не смог противопоставить «Зениту» 2:4

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1 августа 2021, 22:50 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Сегодня, 1 августа 2021 г. на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия) состоялась встреча 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Матч проходит без зрителей. Главный арбитр поединка Виталий Мешков (Москва). Действующий чемпион российской Премьер-лиги в новом сезоне стартовал с уверенной победы над «Химками». «Зенит» обыграл подмосковный клуб со счетом 3:1, показав, что неплохо готов к защите титула.



В сезоне 2020/2021 “Ростов” занял итоговое девятое место, отстав на десять очков от еврокубковой зоны. Конечно, сейчас для команды Карпина задачей минимум является попадание в Лигу конференций по итогам нового сезона. Однако начало у “Ростова” сразу не задалось, клуб пропустил два безответных гола от “Динамо”, причем играя дома.



“Зенит” отличился трижды в матче первого тура. А если взглянуть на историю очного противостояния, то питерцы в четырех последних встречах неизменно забивали “Ростову” как минимум дважды. Питерской команде приходится крайне непросто. Прежде всего, это связано с кадровыми проблемами, ведь Малком играет за Бразилию на ОИ, а Оздоев получил повреждение.



Звучит стартовый свисток, матч начался! "Ростов" сразу же активно пошёл вперёд правым флангом, и возникла опасная ситуация у ворот "Зенита", но Алмквист из зоны возле правой штанги ковырнул мяч мимо створа. Ракицкий забросил мяч далеко вперёд, однако Дзюбе не удалось зацепиться за снаряд. А питерцы по-прежнему зациклены на забросах в адрес Дзюбы - очередной неточный лонгболл из центра поля. И опять Ракицкий пуляет мяч вперёд, только на левый фланг, но и так случилась потеря. Ракицкий выполнил диагональ вправо на Кузяева, тот прострелил, и от колена Калинина мяч ушёл на угловой. На подаче корнера Бабурин уверенно играет кулаками и выбивает мяч в безопасную зону. А Ракицкий всё подает из глубины и подаёт, но пока это успеха "Зениту" не приносит. Алмквист в не самой удобной ситуации не попал в створ с подступов к штрафной. "Ростов" играет от обороны, но не прочь ходить вперёд при удобной ситуации. Ракицкий наконец нашёл забросом Дзюбу, который сбросил мяч за лицевую. "Ростов" приглашает "Зенит" повыше, чтобы иметь шанс подловить питерцев на контратаке. Команды пошли на водопой, сейчас в Ростове 32+. Кузяев на правом фланге снабдил мячом Караваева, который прострелил, и Ерохин в падении красиво пробил в падении с отскоком от газона, только выше перекладины. Дзюба плохо пробил с дальней дистанции - низом правее створа. Ещё один удар от Ерохина, тоже плотный, но из-за пределов штрафной и менее опасный - Бабурин ловит.



На 30 мин. зенитовцы открывают счет — 0:1: Александр Ерохин! Кузяев подал примерно с правой линии штрафной на дальнюю штангу, и Ерохин, продавивший Терентьева, головой послал мяч в правый угол, поразив ворота своей бывшей команды. Пенальти за снос Азмуна назначает Арбитр в ворота «Ростова».



Доверили исполнить штрафной Азмуну и счет - 0:2: Сердар Азмун (с пенальти). Уверенно развёл иранский форвард мяч и Бабурина по разным углам, ударив в правый. Азмун углядел, что Бабурин далековато вышел из ворот, и исполнил дальнюю свечку, но в створ не попал. Во время той подачи Ловрен наступил на ногу Комличенко, которому требуется медицинская помощь. Мешков слушает видеоассистентов: возможно, пенальти в ворота "Зенита". Пенальти в ворота "Зенита" - 1:2! Николай Комличенко (с пенальти). Первый тайм завершён 1:2. "Ростов" в конце тайма заработал ответный пенальти, благодаря которому хозяева уступают только в один мяч. Посмотрим, что будет после перерыва.



А вот и второй тайм подоспел! Бабурин выбивает мяч в аут, не рискуя под прессингом Азмуна. Калинин устремился по левому флангу и навесил - Ракицкий был первым на мяче. Атака "Ростова" продолжилась, был ещё дальний удар, и вскоре Осипенко получил жёлтую карточку за явную симуляцию на входе в штрафную "Зенита". Диагональ Ракицкого дошла до Кузяева, который дотянулся до мяча и головой отправил его за пределы поля. «Зенит» доминирует, много передач в поиске свободных зон. Пытается "Зенит" пробиться через плотное пространство в центре защиты соперника. Дзюба замешкался и не выиграл борьбу, и приходится гостям снова искать пути-дорожки к чужой штрафной. Подача Караваева - и не дают пробить Дзюбе. В последние минуты "Зенит" не выпускает "Ростов" за середину поля. Интересно располагались игроки в штрафной во время подачи "Зенита", и поле специально было расчищено под Ракицкого, с лёта пальнувшего правее створа. Помнится, похожим образом в начале сентября позапрошлого года Жирков забил "Спартаку". Объявлен водный перерыв. Замен пока маловато - всего по одной. Хотя разрешены по-прежнему пять с каждой стороны.



На 75 мин. зенитовцы увеличивают счет - 1:3: Вендел. А вот это красота! Вендел с линии штрафной приложился так приложился - левая девятка Бабурина приняла этот выстрел. Ну что, реальной борьбы в матче уже не будет? Вышли Мостовой и Сутормин на поле у "Зенита", вместо Азмуна и Барриоса



На 85 мин. ростовчане сокращают отставание - 2:3: Максим Осипенк. А интрига тем временем возрождается. Ростовчане подали угловой с левого края. На подборе дальним ударом отметился Фольмер, и Осипенко подправил мяч в сетку так, что его не отбил Кержаков.



На 95 мин. зенитовцы увеличивают счет - 2:4: дубль Александра Ерохина! Бабурин спас хозяев после выстрела с близкого расстояния от Кравцова, но чуть позже со скидки Сутормина из-за пределов штрафной в левый угол отличился Ерохин. Звучит финальный свисток, «Зенит» достойно побеждает. Сложная и зрелищная игра получилась у зенитовцев, команда техничная, динамичная и боевая. Так держать.

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