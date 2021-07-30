«Крылья Советов» достойно уступили «Спартаку» 0:1

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30 июля 2021, 21:38 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

Сегодня, 30 июля на стадионе: Солидарность Арена (Самара, Россия) состоялась встреча команд «Крылья Советов» и «Спартак».

Главный арбитр поединка Павел Кукуян (Сочи).



«Спартак» провел равную встречу в Казани в рамках прошлого тура, если говорить о статистических показателях. Но «Рубин» одержал минимальную победу, разочаровав тех, кто ждал от “красно-белых” феноменального старта сезона. Но это всего лишь первый матч, поэтому делать выводы рано. Посмотрим, как «Спартак» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».



«Крылья Советов» очень классно провели минувший сезон. Самарский с огромным запасом выиграл чемпионат ФНЛ, а также дошел до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву». В межсезонье у «Крыльев» тоже было много ярких матчей, результативных.



Тем временем «Спартак» уже успел разочаровать. Хотя к старту нового сезона "красно-белые" подходили в очень хорошем настроении. Команда Руя Витории выиграла турнир Кубок Матч Премьер, на котором одержала три победы и забила 13 мячей.



Начался первый тайм, Зобнин и Иванисеня столкнулись головами в нескольких метрах от центрального круга. Бакаев будет навешивать со штрафной точки. Не смог Соболев нанести акцентированный удар по воротам - Бакаев набросил снаряд специально в сторону Александра, оторвавшегося от Солдатенкова. Сарвели очутился на газоне - россиянин с итальянской фамилией получил по ногам от Рассказова в 5 метрах от боковой линии. «Крылья Советов» не смогли заработать угловой - Бакаев поборолся за мяч возле лицевой линии с Сарвели, и теперь "крылышки" вбросят аут. Опасно. Вот и Сергеев в деле. Лучший бомбардир ФНЛ в истории сблизился со штрафной и мощно с подкруткой зарядил с правой ноги - будет угловой. Сергеев не справился с Джикией в воздушном пространстве - Георгий без труда нейтрализовал Ивана на "втором этаже". Два раза могли футболисты "Крыльев" классно пробить из пределов штрафной площади - удар Якубы был заблокирован Жиго, а затем Зиньковский выстрелил в небеса. Соболев с линии штрафной развернулся и доставил снаряд во вратарскую, но там был чрезвычайно хорош Божин, сыгравший головой. «Спартак» начал потихоньку давить - Бакаев скинул мяч на Рассказова, и бывший игрок тульского «Арсенала» выполнил безадресный навес. Из-за боковой вбрасывает Зеффан, а на трибунах доносится традиционный футбольный заряд со словами "русские, вперёд". Перекличка секторов началась, и это здорово! Опасно! Сергеев разрезающей передачей вывел практически 1 на 1 Сарвели, который вылетел на оперативный простор и пробил мимо штанги. В резерве "Крыльев Советов" сегодня пребывает Онугха - Герман после датского отрезка карьеры настроен рвать и метать в родной России. «Спартак» начал атаку через Айртона, который мощно перевёл мяч на противоположную бровку - Игнатов не выиграл единоборство у Зеффана. Зеффан, не найдя адресата для продолжения атаки, сыграл через Ломаева. Алжирца обожают в Самаре - он не бросил клуб после вылета из РПЛ. Айртон принял мяч в свободной зоне и, невзирая на прессинг двух соперников, выдал неплохой прострел. Зеффан в подкате вынес мяч. «Спартак» прижал «Крылья» к своим воротам - на половине поля "красно-белых" только Сергеев и Сарвели. Даже Зиньковский отошёл чуть глубже. Якуба на газоне сидит, но теперь уже по вине повреждения. Не может россиянин подняться, и медики вышли к нему. К сожалению, в сопровождении медицинской бригады покидает поле хавбек самарского клуба. На бровке активно разминается резервист "Крыльев". Ежов до последнего бился с Айртоном около лицевой линии и заработал угловой, пробив пяткой в ногу бразильского защитника. Последовала навесная передача в сторону Сергеева, который легонько боднул мяч головой - Максименко во второй фазе атаки зафиксировал мяч. Любопытная статистика, по выигранным единоборствам (как внизу, так и на "втором этаже") ведёт «Спартак» - 19 против 10. Айртон сместился к штрафной площади и нанёс мощный удар с левой ноги - Ломаев приземлился на газон, но не спас бы "Крылья". Ещё момент! Теперь уже Соболев сам организовал себе шанс - вырвался 1 на 1 практически Александр и зарядил рядом с правой штангой. Ну и ну! Зиньковский, застыв в зоне 11-метровой отметки, мощно зарядил с левой ноги - мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги. Рассказов, словно скорый поезд, влетел в штрафную с угла и акцентированным ударом едва не сотряс перекладину. Ударная пятиминутка закончилась, но «Спартак» не сбавляет обороты. Мозес из центра поля подключил Рассказова, и Николай отправил мяч на Соболева. По ударам статистика практически равная - 4 против 5 в пользу «Спартака». Но новичок РПЛ бьётся на равных с одним из претендентов на медали. Мозес приблизился к лицевой линии и покатил назад в сторону Соболева, который в окружении трёх защитников пробил по воротам. Зиньковский пробросил мяч на Зеффана, оказавшегося в зоне центрального нападающего, но алжирец не исхитрился пробить - Жиго был безупречен. «Спартак» контролирует мяч возле штрафной площади Ломаева - следует навес на Соболева от Бакаева, но Солдатенков головой сыграл не точно. И снова "Спартак" доминирует. Рассказов зарядил с левой ноги по катящемуся мячу с 15 метров, и снаряд прошёл рядом со штангой. Мозес прицельно навешивал на дальнюю штангу, однако Соболев не добрался до мяча. А в штрафной площади «Крыльев» едва драка не случилась - Ломаев пошёл на Зиньковского. Матч смотрится, и мы вернёмся через 15 минут с надеждой на голы.



Начинается второй тайм. Как я понимаю, нет замен в составе «Спартака» и «Крыльев Советов» - Осинькин и Витория Руя сделали ставку на тех же исполнителей, что и в первом тайме. Ух, горячо. Бакаев по воздуху пробросил мяч до Соболева, который пробил с правой ноги - снаряд прошёл рядом с левой штангой. «Спартак» строит атаку через Айртона - бразилец перевёл снаряд в сторону Мозеса, африканец выполнил смещение и был встречен защитником Зеффаном. Сегодняшний матч своим присутствием почтил новый ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко. Мозес получил жёлтую карточку за фол в атаке - страдает на газоне Божин, и пока неясно, что конкретно приключилось с Сергеем. А, вот оно что - бывший игрок "Ливерпуля" и "Челси" наступил на ногу Божину. К счастью, не потребовалась Сергею помощь медиков. Сарвели продлил атаку через активного Ежова, который на дальней штанге не смог замкнуть неплохой прострел. Максименко был готов. Зобнин выстрелил с линии штрафной по воротам - Ломаев с большим трудом отразил мяч, сохранив его в поле. Не идёт мяч в ворота. Соболев лбом треснул по мячу с 11-метровой отметки, находясь рядом с Божиным, но снаряд снова прошёл мимо "рамки" Ежов пробил с угла штрафной головой - Максименко завалился на газон раньше времени, поэтому только чудо уберегло «Спартак». С убойной позиции саданул по мячу с правой ноги Резиуан, и теперь «Спартак» получил право на угловой удар. Арбитру показалось, что Божин сыграл рукой в собственной штрафной. Если подозрения подтвердятся, «Спартак» получит право на пенальти. Да, 11-метровый удар пробьёт Соболев! Александр настраивается самым серьёзным образом на дуэль с Ломаевым.



На 68 мин. спартаковцы открывают счет в матче — 0:1: Александр Соболев очень легонько пробил по мячу, который докатился до линии ворот после того, как Ломаев потерял концентрацию и начал падать на газон. Это первый гол Соболева в сезоне 2021/22, и примечательно, что форвард сборной России вколотил его в ворота бывшей команды. Ежов неплохо через "второй этаж" по дуге забросил мяч во вратарскую Максименко, но в этой зоне никого не оказалось из игроков «Крыльев». Пруцев возле боковой линии вырвал мяч у Айртона и продлил атаку через Ежова, но он не справился с доставкой "круглого" до Сарвели. Ларссон прицельно метил в левый угол после того, как отвоевал снаряд у Божина, но Ломаев в блестящем прыжке отвёл угрозу. Интересно понаблюдать за молоденьким Пиняевым. Ходили слухи, что "Краснодар" и "Химки" ведут переговоры с "Чертаново" по нему. Соболев не смог пробить с линии штрафной по неподвижному мячу - в подкате вынес снаряд алжирец Зеффан. Режиссёр телетрансляции выхватил крупный план Сергеева - расстроенным выглядит форвард «Крыльев», которым интересуются ЦСКА и «Динамо». Пиняев здорово избавился от Бакаева, а затем снабдил мячом Иванисеню - украинский легионер выполнил стандартный навес в руки Максименко. Максименко роскошно сыграл на выходе и выхватил мяч после передачи Зиньковского в сторону Цыпченко. «Крылья» прописались на половине поля «Спартака» - Пиняев обыграл Айртона 1 в 1 и завалился в штрафной площади "красно-белых". На мой взгляд, был пенальти на Пиняеве - Сергей уже ворвался в штрафную в момент соприкосновения с ногами Айртона. Снова на скорости Пиняев освободился от опеки и доставил мяч до Зиньковского. Уже 3 успешные обводки от Сергея я насчитал. Игра завершена. С большим трудом «Спартак» вырвал победу с вернувшимся из чемпионата ФНЛ коллективом «Крыльев» и можно сказать, что спартаковцы пока позволяют много брака практически во всех компонентах игры.

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