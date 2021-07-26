«Нижний Новгород» одержал первую победу над «Сочи» со счётом 1:0

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

26 июля 2021, 21:52 Борис Омельченко,

Фото из открытых источников

“Нижний Новгород” впервые в истории вышел в Премьер-лигу. Напомним, этот клуб занял третье место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, но из-за того, что “Оренбург” не получил лицензию для выступления в РПЛ, нижегородцы получили уникальный шанс проявить себя в высшей лиге. В первом матче дебютного сезона “Нижний Новгород” примет на своем поле “Сочи”. Очевидно, для хозяев эта встреча будет не из легких.

Главный арбитр поединка Павел Шадыханов (Москва).



В прошлом сезоне ФНЛ нижегородцы показали второй результат по качеству обороны на своем поле. Команда пропустила 12 голов за 21 матч, то есть в среднем позволяла забивать соперникам менее 0.57 мячей за одну игру. Однако в РПЛ все может кардинально измениться, ведь уровень игры здесь гораздо выше.



“Сочи” тоже можно поздравить с успешным дебютом, но в еврокубках. Победа над “Кешлей” в квалификации Лиги конференций УЕФА, безусловно, придала уверенности южанам. Подойти к матчу с откровенным аутсайдером сезона на таком эмоциональном подъеме - верный способ завоевать три очка.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч между "Нижнем Новгородом", который вернулся в Премьер-лигу спустя долгое время и "Сочи", который уже успел успешно стартовать в квалификации Лиги конференций и показать, что команда Владимира Федотова находится в неплохой форме. Бурмистров сразу же отправился прессинговать Гоцука к правому углу штрафной площади, мяч от игрока "Сочи" улетел в аут, но Никита обозначил, что "Нижнему Новгороду" будет непросто. Сапета с правого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Заболотный вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч. Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади, Родриграо в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. Нигматуллин попал под прессинг Заики у линии вратарской, голкипер "Нижнего Новгорода" сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг. Нобоа с правого фланга выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Нигматуллин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. В среднем темпе у нас проходит игра, "Нижний Новгород" довольно плотно играет от обороны, команда Александра Кержакова конечно же не будет торопиться раскрываться в таком матче. Нобоа со стандарта на исполнение пробил под правую девятку, Нигматуллин в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже партнёры по команде помогли своему голкиперу отбиться. Игроки "Нижнего Новгорода" наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. Вернули игроки "Сочи" мяч под свой контроль, но пока команда Владимира Федотова совсем не спешит развивать свои атаки. Прохин пробил по воротам с дальней дистанции, случился небольшой рикошет, но Нигматуллин не стал суетиться и спокойно забрал мяч в руки. Нобоа решил разыграть стандарт с Цаллаговым, Ибрагим в свою очередь выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Воробьёв под давлением соперников не смог обострить ситуацию. Цаллагов в центре поля в борьбе с Балаем потерял мяч, но на счастье капитана "Сочи" игроки "Нижнего Новгорода" не смогли развить быструю контратаку. Звучит свисток на перерыв.



Игроки "Нижнего Новгорода" по итогам первой половины матча на своём поле играют вничью с "Сочи" 0:0. Команда Владимира Федотова пока играет в атаке интереснее, но при этом оба клуба действуют в среднем темпе. У "Сочи" сейчас довольно плотный график, а поэтому совсем неудивительно, что гости играют достаточно медленно. Команда Александра Кержакова в свою очередь играет от обороны, никак иначе против "Сочи" играть в этот вечер "Нижний Новгород" не собирается, все понимают, что раскрываться против такого соперника крайне опасно. Терехов с левого фланга довольно неприятно для Нигматуллина закрутил мяч в правый угол ворот, Артур не стал рисковать и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот. Козлов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Заболотный ошибся при игре на выходе, но зато Николай смог помешать Балаю пробить по воротам, Калинский не особо ждал, что мяч дойдёт до него, а поэтому Николай не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам. Бурмистров от левого угла штрафной площади неплохо закрутил мяч к правой штанге, Нигматуллин сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч на угловой.



На 69 мин. новгородцы открыли счет в этом матче - 1:0: Горбунов! Сулейманов из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Горбунову, Игорь сместился немного к правому углу штрафной площади, из-под Родригао форвард "Нижнего Новгорода" как-то немного странно в падении пробил в левый угол ворот, но в итоге мяч мимо Заболотного пошёл точно под штангу и оказался в сетке. Буквально из ничего "Нижний Новгород" забил свой гол, теперь уже на спасение матча у "Сочи" остаётся не так много времени. Нобоа со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Игроки "Сочи" разыграли сейчас неплохую комбинацию, которая завершилась передачей к линии вратарской с правого угла штрафной площади от Маргасова, совсем немного не хватило Терехову, чтобы в падении пробить по воротам. Удивительно как сложно входят в сезон игроки «Сочи», удивительно разбалансированным сегодня выглядит команда, это не футбол, который мы видели в прошлом сезоне, а последовательная цепь разочарований. Итог матча не удивляет и должен серьезно насторожить главного тренера, необходимо проанализировать все линии команды и компоненты игры.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости